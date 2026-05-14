Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki finansowe osiągnęła na początku 2026 r. Grupa PZU.

Jakie strategiczne korzyści ma przynieść połączenie PZU z marką LINK4.

W jaki sposób wprowadzenie funduszy ETF wpłynie na ofertę grupy i polski rynek kapitałowy.

Jaką kwotę dywidendy zarząd spółki zarekomendował akcjonariuszom za ostatni rok.

Największy polski ubezpieczyciel pokazał w czwartek rano swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 r.

Wyniki Grupy PZU za I kwartał 2026 roku

Przychody brutto Grupy PZU z ubezpieczeń wzrosły w pierwszym kwartale 2026 r. o 243 mln zł, osiągając 7,8 mld zł, czyli o 3,2 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w pierwszych trzech miesiącach 2026 r. 1,4 mld zł, o 22,6 proc. mniej w ujęciu rok do roku. Skorygowana rentowność kapitału własnego (aROE) wyniosła 15,7 proc., a współczynnik wypłacalności na koniec 2025 r. 239 proc. dla Grupy PZU i 237 proc. dla PZU.

Największy polski ubezpieczyciel przekonuje, że wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń potwierdza efektywność modelu biznesowego i struktur sprzedażowych oraz stanowi solidną bazę do realizacji celu 36 mld zł w horyzoncie 2027 r. – Zysk netto pozostaje bardzo dobry na tle historycznym, mimo wymagającej i wyjątkowo wysokiej bazy z pierwszego kwartału 2025 r., co potwierdza trwałą zdolność Grupy PZU do generowania dobrych wyników również w bardziej wymagającym otoczeniu. Obecny poziom rentowności skutecznie wspiera realizację celu 6,2 mld zł do 2027 r. – czytamy w prezentacji wyników Grupy PZU za pierwszy kwartał 2026 r.

– Początek roku był dla nas szczególnie intensywny. Pracowaliśmy nad kolejnymi etapami realizacji naszej strategii i wzmocnieniem pozycji Grupy PZU. Ogłosiliśmy połączenie PZU i LINK4 – skomentował Bogdan Benczak, prezes PZU, cytowany w komunikacie. – Pierwszy kwartał zakończyliśmy solidnym wynikiem finansowym, osiągniętym w trudnych warunkach geopolitycznych – dodał.

Sprzedaż ubezpieczeń napędza wyniki PZU

W ubezpieczeniach na życie Grupa PZU zanotowała wzrost przychodów we wszystkich liniach biznesowych. W ubezpieczeniach grupowych, które odpowiadały za 88 proc. przychodów z obszaru życiowego w Polsce, przychody wzrosły o 5,5 proc., przy jednoczesnej poprawie rentowności do 21,7 proc.

W ubezpieczeniach majątkowych Grupa PZU zanotowała wzrost w obszarze ubezpieczeń pozakomunikacyjnych masowych o 7,8 proc. r/r. Był on napędzany m.in. rozwojem produktów mieszkaniowych, takich jak nowa odsłona ubezpieczenia PZU DOM oraz wzrostem sprzedaży ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomimo presji cenowej i konkurencyjnej w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Grupa PZU odnotowała poprawę w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych korporacyjnych (wzrost o 9,4 proc. r/r), zarówno w OC komunikacyjnych, jak i autocasco.

Połączenie PZU i LINK4 coraz bliżej

– Pierwszy kwartał 2026 r. był dla nas okresem intensywnej realizacji kluczowych inicjatyw strategicznych. Kontynuujemy proces konsolidacji działalności w Polsce, w tym planowane połączenie PZU z LINK4, które pozwoli nam w pełni wykorzystać komplementarność obu marek. Widzimy w tym potencjał do dalszego rozwoju kanałów dystrybucji oraz istotnej poprawy efektywności operacyjnej i wykorzystania kapitału – powiedział Bogdan Benczak.

Równolegle Grupa PZU rozwijała inicjatywy wspierające wzrost i konkurencyjność, koncentrując się m.in. na programie „Partnerstwo odNowa”, który wzmacnia efektywność sieci agentów wyłącznych poprzez nowoczesne narzędzia. PZU przekonuje, że program ten sprzyja budowie bardziej zintegrowanego modelu obsługi klienta oraz zwiększa skuteczność działań sprzedażowych. Jednocześnie w obszarze likwidacji szkód ubezpieczyciel wdraża zmiany procesowe skracające czas obsługi i przyspieszające cały proces, co – jak twierdzi – przekłada się na poprawę doświadczeń klientów oraz wzrost efektywności operacyjnej. Ponadto Grupa PZU konsekwentnie rozwija cyfrowe kanały obsługi, wdrażając nowy pulpit w aplikacji mojePZU, która ma już ponad 2 mln aktywnych użytkowników.

TFI PZU rozwija ofertę funduszy ETF i PPK

Jednym z kluczowych motorów wzrostu Grupy PZU jest obszar zarządzania aktywami. TFI PZU zajęło pierwsze miejsce na rynku pod względem sprzedaży netto funduszy dla klientów zewnętrznych (+2,2 mld zł) przy napływach do funduszy wysokości 11,5 mld zł i udziale 19,3 proc. Aktywa w PPK wzrosły o 40,2 proc. r/r do 10,5 mld zł, zapewniając TFI PZU drugą pozycję na rynku z udziałem 22,1 proc.

W pierwszych miesiącach roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na uruchomienie pierwszych funduszy ETF PZU: PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ, PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ i PZU ETF Gold Portfelowy FIZ.

– Wprowadzenie do oferty TFI PZU pierwszych trzech polskich funduszy ETF wzmocniło pozycję Grupy PZU jako lidera innowacji inwestycyjnych i jednocześnie podniosło konkurencyjność oraz dojrzałość całego polskiego rynku kapitałowego – ocenił Bogdan Benczak.

PZU zwiększa dywidendę dla akcjonariuszy

W środę zarząd PZU zarekomendował akcjonariuszom, by z zysku za 2025 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2024 r. na dywidendę, trafiło łącznie 4,14 mld zł, co daje 4,8 zł dywidendy na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 17 września, a data wypłaty dywidendy 8 października tego roku. Również w środę wniosek zarządu do WZW PZU pozytywnie oceniła rada nadzorcza spółki. Ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do WZW.

– Systematycznie zwiększamy wartość dla akcjonariuszy. Od debiutu na giełdzie PZU wypłacił już blisko 37 mld zł dywidendy. W tym roku zarząd zarekomendował przeznaczenie na ten cel kolejnych ponad 4 mld zł. Zaproponowana wartość jest wyższa od ambicji strategicznych dla tego celu na 2027 r. – stwierdził prezes PZU.