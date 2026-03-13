Ile dziś wynoszą prowizje pośredników? Od czego zależą?

Określenie średniej wysokości wynagrodzenia pośredników to dość złożona kwestia. Prowizja waha się w zależności od regionu działania pośrednika, rodzaju nieruchomości, jej wartości, nakładów prac związanych z pośrednictwem (np. ze względu na skomplikowany stan prawny), przyjętego przez biuro modelu. Zmienia się także w zależności od koniunktury. I tu właśnie zaczyna się problem, z którym będzie się musiał zmierzyć regulator, chcąc określić wysokość wynagrodzenia pośredników bez narażania branży na poważne kłopoty.

Nakład pracy i inwestycje na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, jej promocję i przeprowadzenie transakcji są bardzo różne. Różny jest też czas potrzebny na sprzedaż poszczególnych nieruchomości. Zaangażowanie pośrednika też nie zawsze jest takie samo.

Ważne jest zrozumienie, że profesjonalny pośrednik to nie tylko podmiot, który potrafi zrobić dobry marketing nieruchomości i szybko sprzedać atrakcyjne mieszkanie w popularnej lokalizacji. Pośrednictwo to temat dużo szerszy, wymagający wiedzy z wielu dziedzin prawnych, znajomości procedur i sprawnego poruszania się w labiryntach administracji.

Prowizje są negocjowane po obejrzeniu nieruchomości przez pośrednika, wstępnej analizie prawnej, omówieniu strategii sprzedaży i wycenie nakładów, jakie pośrednik musi ponieść, aby doprowadzić do transakcji. Nie bez znaczenia jest też oczekiwanie klienta co do szybkości sprzedaży. Jeśli ten czynnik jest dla niego kluczowy, nakłady na marketing są większe. To oczywiste.

Patrząc na wynagrodzenie pośrednika, należy brać pod uwagę drastycznie rosnące koszty publikacji ogłoszeń na portalach, potrzebę wyposażenia w nowoczesne systemy, aplikacje niezbędne do pracy (systemy CRM - narzędzia informatyczne do zarządzania relacjami z klientami, narzędzia AI), współpracę z podwykonawcami oraz nakłady na szkolenia. Klienci często nie zdają sobie sprawy z tych kosztów.