Co i za ile pośrednik zrobi dla klienta

Podaje, że prowizja pośrednika w modelu jednostronnej reprezentacji to ok. 3,5-5 proc. netto, w modelu wynagrodzenia pobieranego od dwóch stron to średnio 2 plus 2 proc. netto (+23 proc. VAT). - Większość agencji działa w modelu wynagrodzenia „z dołu” – płatnego dopiero po transakcji. Nie ma abonamentu nie ma stałej opłaty miesięcznej, nie ma gwarancji wynagrodzenia za każdą wykonaną czynność - zauważa prezes Estatic Nieruchomości. - Jedna zrealizowana transakcja bardzo często pokrywa koszty prowadzenia wielu procesów, które nie zakończą się sprzedażą.

Wydrowski zaznacza, że największe problemy z utrzymaniem się na rynku mają agencje o najniższym poziomie wynagrodzeń. – Teoretycznie powinny zbierać masę klientów i być realną konkurencją dla „drogich” biur. Gdyby decyzja o skorzystaniu z biura nieruchomości była wyłącznie kwestią procentu, to właśnie najtańsze modele powinny dominować. Tymczasem często to one znikają najszybciej. Niska stawka przy wysokim ryzyku i rosnących kosztach oznacza brak przestrzeni na jakość, brak budżetu na marketing, na szkolenia, na analizę. I tu jest ironia całej tej debaty. Nowelizacja ustawy nie podniesie standardów, nie zbuduje kompetencji. Jeżeli ktoś chce realnej zmiany, niech zacznie od profesjonalizacji, transparentności i odpowiedzialności.

Tomasz Lebiedź, licencjonowany pośrednik i doradca, wynagrodzenie od jednej ze stron transakcji zaczął pobierać jeszcze w ubiegłym wieku. – Tak jest mi wygodniej pracować. Uznałem, że nie mogę jednocześnie dwóm stronom udzielać takiej samej i jednocześnie dobrej dla każdego z nich odpowiedzi na to samo pytanie – wyjaśnia. – Na przykład gdy zapytają: „Jaka forma umowy przedwstępnej jest dla mnie najlepsza?” Ale doskonale rozumiem pośredników, którzy lubią pełnić rolę mediatorów. Nie mnie pouczać ich, co mają robić. Ważne, aby pośrednik poprzez swoje działania nie szkodził swoim własnym klientom.

Doradca wspomina, że jego najwyższa liczona procentowo prowizja wyniosła 20 proc. – A jednocześnie była to najmniejsza kwota, jaką wziąłem za swoją pracę. Mam minimalną cenę, za którą sprzedaję swój czas i wiedzę, a sprzedający nie chciał sprzedawać sam i świadomie zgodził się na taki układ, z którego obie strony były zadowolone. Jak mają to uregulować politycy? – zastanawia się.

Lebiedź tłumaczy, że wysokość wynagrodzenia pośrednika bardzo często zależy od rodzaju oferty, przewidywanego nakładu pracy, a nawet fazy cyklu rynkowego. – To oddziaływanie rynku na wysokość wynagrodzeń doskonale widać przy wynajmie mieszkań: na tym rynku pośrednicy mają udział w ok. jednej trzeciej liczby ofert, podczas gdy na rynku sprzedaży jest odwrotnie. Dlaczego jest tak mało pośredników przy wynajmach? Bo czasem wynagrodzenie adekwatne do ich nakładu pracy musiałoby się równać sumie kilku miesięcznych czynszów. A operacja nie jest aż tak skomplikowana, aby właściciel nieruchomości zaakceptował taki koszt – zaznacza doradca. – Sprzedaż nieruchomości nie zawsze jest prosta, więc właściciele są gotowi pokryć większe koszty pośredników. Tak działa rynek. Aby jakaś usługa istniała, musi być opłacalna dla zleceniodawcy i dla zleceniobiorcy. Na przykład repasaczki były bardzo tanie, ale zniknęły z rynku, bo rajstopy stały się jeszcze tańsze.