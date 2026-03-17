Donald Trump ogłasza: Nie potrzebujemy i nigdy nie potrzebowaliśmy sojuszników z NATO

Prezydent Donald J. Trump opublikował dziś na platformie Truth Social oświadczenie, w którym chwali się miażdżącym sukcesem militarnego uderzenia USA na „terrorystyczny reżim Iranu” na Bliskim Wschodzie i krytykuje „niepotrzebnych” sojuszników z NATO.

Publikacja: 17.03.2026 17:05

W swoim wpisie Trump podkreśla, że Stany Zjednoczone nie potrzebują wsparcia sojuszników z NATO, Japonii, Australii czy Korei Południowej, mimo że większość z nich popiera działania Ameryki w celu uniemożliwienia Iranowi posiadania broni jądrowej.

Wpis Donalda Trumpa pojawił się krotko po tym, jak prezydent USA zażądał od państw Zachodu uczestnictwa w odblokowaniu i udrożnianiu cieśniny Ormuz. Wzywał do wysłania okrętów wojennych (m.in. z Chin, Francji, Japonii, Korei Płd., Wielkiej Brytanii) oraz europejskich komandosów do neutralizacji zagrożeń; ostrzegł NATO, że jeśli nie będzie odpowiedzi albo odpowiedź będzie negatywna, „będzie bardzo złe dla przyszłości NATO”.

Trump o NATO: Jednokierunkowa ulica

W swoim wpisie Trump krytykuje NATO jako "jednokierunkową ulicę", gdzie USA wydają setki miliardów dolarów na ochronę sojuszników, ale ci odmawiają pomocy w kluczowym momencie.

"Nie jestem zaskoczony ich działaniem, ponieważ zawsze uważałem NATO [...] za jednokierunkową ulicę — my będziemy ich chronić, ale oni nic dla nas nie zrobią, zwłaszcza w czasie, gdy mogą być potrzebni – napisał Trump. 

Prezydent twierdzi, że wspólna amerykańsko-izraelska operacja zakończyła się pełnym sukcesem: zniszczono irańską marynarkę, lotnictwo, systemy przeciwlotnicze i radarowe, a liderzy reżimu zostali wyeliminowani na niemal wszystkich szczeblach.

"Na szczęście zdewastowaliśmy irańską armię — ich marynarka wojenna zniknęła, lotnictwo zniknęło, systemy przeciwlotnicze i radarowe zniknęły i być może najważniejsze, ich przywódcy na niemal każdym szczeblu zniknęli, nigdy już nie będą zagrażać nam, naszym sojusznikom na Bliskim Wschodzie ani światu!" - czytamy. 

Prezydent USA o sojusznikach z NATO: Nie potrzebujemy nikogo

Trump stwierdził, że dzięki temu „wielkiemu sukcesowi militarnemu”, Stany Zjednoczone „nie potrzebują ani nie pragną już pomocy państw NATO – NIGDY NIE POTRZEBOWALIŚMY!” - pisze amerykański prezydent (pisownia oryginalna).

Mówiąc wprost, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, zdecydowanie najpotężniejszego kraju na świecie, NIE POTRZEBUJEMY NIKOGO!” - kończy Trump.

„Głupi błąd NATO”

Prezydent USA tezy zawarte we wpisie na Truth Social rozwinął podczas konferencji prasowej. Mówił podczas niej, że NATO popełniło głupi błąd nie pomagając Stanom Zjednoczonym na Bliskim Wschodzie. - Jestem rozczarowany NATO. Musimy to zapamiętać - mówił.

Trumpa poproszono komentarz do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który powiedział dziś, że  „Francja nie wybrała tej wojny, nie będziemy się do niej przyłączać ani pomagać Trumpowi w otwarciu Cieśniny Ormuz”.

Prezydent USA skwitował tę wypowiedź jednym zdaniem: - Cóż. Wkrótce straci urząd. 

Trump nawiązał także do pomocy udzielanej przez USA walczącej Ukrainie, mimo że jej wojna z Rosją nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych. 

Biden dał im sprzęt i gotówkę za 350–400 miliardów dolarów. Ktoś musi się dowiedzieć o tych pieniądzach - mówił. -  Można powiedzieć, że to nie było zagrożenie – ale my im pomagamy. Więc my im pomogliśmy, a oni nam nie pomogli – oświadczył. 

