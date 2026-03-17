Donald Trump
W swoim wpisie Trump podkreśla, że Stany Zjednoczone nie potrzebują wsparcia sojuszników z NATO, Japonii, Australii czy Korei Południowej, mimo że większość z nich popiera działania Ameryki w celu uniemożliwienia Iranowi posiadania broni jądrowej.
Wpis Donalda Trumpa pojawił się krotko po tym, jak prezydent USA zażądał od państw Zachodu uczestnictwa w odblokowaniu i udrożnianiu cieśniny Ormuz. Wzywał do wysłania okrętów wojennych (m.in. z Chin, Francji, Japonii, Korei Płd., Wielkiej Brytanii) oraz europejskich komandosów do neutralizacji zagrożeń; ostrzegł NATO, że jeśli nie będzie odpowiedzi albo odpowiedź będzie negatywna, „będzie bardzo złe dla przyszłości NATO”.
W swoim wpisie Trump krytykuje NATO jako "jednokierunkową ulicę", gdzie USA wydają setki miliardów dolarów na ochronę sojuszników, ale ci odmawiają pomocy w kluczowym momencie.
"Nie jestem zaskoczony ich działaniem, ponieważ zawsze uważałem NATO [...] za jednokierunkową ulicę — my będziemy ich chronić, ale oni nic dla nas nie zrobią, zwłaszcza w czasie, gdy mogą być potrzebni – napisał Trump.
Prezydent twierdzi, że wspólna amerykańsko-izraelska operacja zakończyła się pełnym sukcesem: zniszczono irańską marynarkę, lotnictwo, systemy przeciwlotnicze i radarowe, a liderzy reżimu zostali wyeliminowani na niemal wszystkich szczeblach.
"Na szczęście zdewastowaliśmy irańską armię — ich marynarka wojenna zniknęła, lotnictwo zniknęło, systemy przeciwlotnicze i radarowe zniknęły i być może najważniejsze, ich przywódcy na niemal każdym szczeblu zniknęli, nigdy już nie będą zagrażać nam, naszym sojusznikom na Bliskim Wschodzie ani światu!" - czytamy.
Trump stwierdził, że dzięki temu „wielkiemu sukcesowi militarnemu”, Stany Zjednoczone „nie potrzebują ani nie pragną już pomocy państw NATO – NIGDY NIE POTRZEBOWALIŚMY!” - pisze amerykański prezydent (pisownia oryginalna).
„Mówiąc wprost, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, zdecydowanie najpotężniejszego kraju na świecie, NIE POTRZEBUJEMY NIKOGO!” - kończy Trump.
Prezydent USA tezy zawarte we wpisie na Truth Social rozwinął podczas konferencji prasowej. Mówił podczas niej, że NATO popełniło głupi błąd nie pomagając Stanom Zjednoczonym na Bliskim Wschodzie. - Jestem rozczarowany NATO. Musimy to zapamiętać - mówił.
Trumpa poproszono komentarz do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który powiedział dziś, że „Francja nie wybrała tej wojny, nie będziemy się do niej przyłączać ani pomagać Trumpowi w otwarciu Cieśniny Ormuz”.
Prezydent USA skwitował tę wypowiedź jednym zdaniem: - Cóż. Wkrótce straci urząd.
Trump nawiązał także do pomocy udzielanej przez USA walczącej Ukrainie, mimo że jej wojna z Rosją nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych.
- Biden dał im sprzęt i gotówkę za 350–400 miliardów dolarów. Ktoś musi się dowiedzieć o tych pieniądzach - mówił. - Można powiedzieć, że to nie było zagrożenie – ale my im pomagamy. Więc my im pomogliśmy, a oni nam nie pomogli – oświadczył.
