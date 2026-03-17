W swoim wpisie Trump podkreśla, że Stany Zjednoczone nie potrzebują wsparcia sojuszników z NATO, Japonii, Australii czy Korei Południowej, mimo że większość z nich popiera działania Ameryki w celu uniemożliwienia Iranowi posiadania broni jądrowej.

Wpis Donalda Trumpa pojawił się krotko po tym, jak prezydent USA zażądał od państw Zachodu uczestnictwa w odblokowaniu i udrożnianiu cieśniny Ormuz. Wzywał do wysłania okrętów wojennych (m.in. z Chin, Francji, Japonii, Korei Płd., Wielkiej Brytanii) oraz europejskich komandosów do neutralizacji zagrożeń; ostrzegł NATO, że jeśli nie będzie odpowiedzi albo odpowiedź będzie negatywna, „będzie bardzo złe dla przyszłości NATO”.

Trump o NATO: Jednokierunkowa ulica

W swoim wpisie Trump krytykuje NATO jako "jednokierunkową ulicę", gdzie USA wydają setki miliardów dolarów na ochronę sojuszników, ale ci odmawiają pomocy w kluczowym momencie.

"Nie jestem zaskoczony ich działaniem, ponieważ zawsze uważałem NATO [...] za jednokierunkową ulicę — my będziemy ich chronić, ale oni nic dla nas nie zrobią, zwłaszcza w czasie, gdy mogą być potrzebni – napisał Trump.

Prezydent twierdzi, że wspólna amerykańsko-izraelska operacja zakończyła się pełnym sukcesem: zniszczono irańską marynarkę, lotnictwo, systemy przeciwlotnicze i radarowe, a liderzy reżimu zostali wyeliminowani na niemal wszystkich szczeblach.