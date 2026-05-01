Książka Wiktorii Ameliny „Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę. Dziennik wojny i sprawiedliwości”, przeł. Hanna Pustuła-Lewicka, ukaże się w maju nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej, Warszawa 2026

Mam problem: obiecałam mojemu synowi, że nie pojadę do Kijowa, zostanę we Lwowie. Decyzję o zakupie biletu do Kijowa podejmuję o wpół do dziewiątej wieczorem 2 kwietnia. Pociąg odchodzi o 22:35 tego samego dnia. Od dziesiątej obowiązuje godzina komendancka. Nie mam dużo czasu na myślenie. Myślę, że podróż jest bezpieczna, ale muszę się liczyć z ryzykiem, że jeśli coś mi się stanie, moje dziecko zostanie ze wspomnieniem, że je okłamałam. Bycie pisarką ma swoje dobre strony; mogę poprosić o pomoc moich kolegów po piórze. Piszę SMS do przyjaciółki, autorki znakomitych książek dla dzieci, Kateryny Michalicyny: