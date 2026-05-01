– Największy z pożarów, na terenie wojskowym między Weert w prowincji Limburgia a Budel w prowincji Brabancja Północna, został opanowany w czwartek wieczorem – poinformował rzecznik lokalnych służb kryzysowych.

Pożar między Weert a Budel w Limburgii

Według wstępnych szacunków spłonęło około 70 hektarów terenu. Pożar wybuchł podczas ćwiczeń wojskowych, ale jego dokładna przyczyna jest nadal badana. Ogień pojawił się także w środę na poligonie w pobliżu miejscowości ’t Harde w prowincji Geldria.

Pożary na terenach wojskowych. Przyczyną ćwiczenia?

Nie są to pierwsze pożary na terenach wojskowych w ostatnich dniach. Jak podał holenderski portal NOS, w ciągu dwóch dni ogień pojawił się na czterech terenach należących do wojska: w pobliżu ’t Harde i Assen, a także na Oirschotse Heide oraz między Weert a Budel. W przypadku części tych pożarów nadal badane jest, czy bezpośrednią przyczyną były ćwiczenia wojskowe.

Strażacy przyznają, że brakuje im sił i sprzętu, dlatego Holandia zwróciła się do UE o pomoc. Był to – jak przypomina agencja DPA – pierwszy raz, kiedy Holandia zwróciła się o pomoc zagraniczną w walce z pożarami lasów. Około 30 wozów strażackich z Francji i Niemiec ma zostać rozmieszczonych głównie w regionie południowo-wschodnim, w pobliżu Eindhoven. DPA donosi, że z Niemiec zostało wysłanych 67 jednostek straży pożarnej.

Susza i upały utrudniają akcje ratunkowe

Według holenderskich władz działania gaśnicze są utrudnione przez dotkliwą suszę i niezwykle wysokie temperatury. Dotąd nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy okolicznych terenów – jak wynika z komunikatu służb – nie są obecnie narażeni na niebezpieczeństwo.