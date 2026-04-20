Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała, że hipocentrum wstrząsu, do którego doszło o godzinie 16.52 czasu lokalnego, znajdowało się na głębokości 10 km na Oceanie Spokojnym, ok. 100 km od wybrzeży Japonii.

Początkowo agencja określała magnitudę trzęsienia na 7,4, potem skorygowała tę informację, podając siłę 7,5. O trzęsieniu ziemi o sile 7,4 informuje też Amerykańska Agencja Sejsmologiczna (USGS).

Drgania były odczuwalne także w Tokio, gdzie przez kilka minut kołysały się budynki.

W północno-wschodniej i północnej Japonii, w prefekturach Iwate, Aomori i Hokkaido zostało wydane ostrzeżenie przed tsunami, fale osiągają wysokość 3 metrów. Wstrzymany został ruch pociągów Shinkansen na trasie Tokio-Aomori – podaje japońska agencja Kyodo. Wydano też pilne apele o ewakuację mieszkańców zagrożonych terenów. Władze wzywają do zachowania najwyższej ostrożności, a media nadają komunikaty nakazujące opuszczenie nadmorskich miejscowości. „Żywioł wkrótce dotrze do lądu” - ostrzegają japońskie służby.

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Tokio premier Japonii Sanae Takaichi poinformowała, że rząd zwołał sztab kryzysowy. Zaapelowała do mieszkańców zagrożonych obszarów, aby ewakuowali się w wyżej położone, bezpieczne miejsca.

Według stacji telewizyjnej NHK siła trzęsienia ziemi wyniosła 5+ w japońskiej skali sejsmicznej – stosuje się tam poziomy od 0 do 7. Trzęsienie ziemi o takiej sile powoduje drgania odczuwalne przez osoby znajdujące się w budynkach. Kołyszą się wiszące przedmioty a meble mogą się przesuwać.

Pierwsze fale dotarły do lądu

Władze poinformowały, że pierwsze fale tsunami o wysokości 40 i 80 cm dotarły do wybrzeży kraju. Fale zostały zaobserwowane o godz. 17.34 czasu lokalnego (10.34 czasu polskiego) w porcie Kuji w prefekturze Iwate.

Japońska agencja meteorologiczna ostrzegła, że do Japonii mogą jeszcze dotrzeć wyższe fale. Nie wykluczono również wystąpienia osuwisk i wstrząsów wtórnych w najbliższych dniach.

Agencja Kyodo podaje, że operator elektrowni jądrowych w Aomori i Miyagi nie zgłasza żadnych nieprawidłowości w związku ze zdarzeniem.

Japońska Agencja Meteorologiczna ostrzegła też przed trzęsieniami ziemi o podobnej skali, które mogą wystąpić w ciągu najbliższego tygodnia.

Pacyficzny Pierścień Ognia. Rocznie nawet 1,5 tys. trzęsień ziemi w Japonii

Japonia jest położona w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia i należy do krajów najbardziej narażonych na trzęsienia ziemi. Rocznie wykrywa się tam nawet 1,5 tys. trzęsień ziemi, większość z nich jest niewyczuwalna dla ludzi.

W marcu 2011 r. Japonię dotknęło trzęsienie o magnitudzie 9, które uznano za najsilniejsze w historii kraju. Zginęło wówczas prawie 20 tys. osób, poważnie uszkodzona została elektrownia jądrowa Fukushima.