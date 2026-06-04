„Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim ofiary. Działania militarne przeciwko celom cywilnym w trakcie prowadzonych negocjacji pokojowych zasługują na jednoznaczny sprzeciw” – dodano w komunikacie resortu.

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Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało wszystkie strony „do powstrzymania się od działań wojennych i kontynuowania rozmów w celu osiągnięcia dyplomatycznego porozumienia kończącego konflikt”.

„Bezpieczeństwo transportu lotniczego i morskiego leży w interesie wszystkich członków społeczności międzynarodowej, dążących do budowy relacji zgodnie z duchem i literą Karty Narodów Zjednoczonych” – przypomniano w komunikacie.

Atak na lotnisko w Kuwejcie

Do ataku na lotnisko w Kuwejcie doszło w środę 3 czerwca wczesnym rankiem. Uderzenie miało spowodować zniszczenia i zmusiło władze portu lotniczego do przekierowania lotów na inne lotniska. Rzecznik Ministerstwa Obrony Kuwejtu, generał brygady Saud Abdulaziz Al-Otaibi, poinformował, że „wiele wrogich dronów” zaatakowało terminal pasażerski Międzynarodowego Portu Lotniczego w Kuwejcie, poważnie go uszkadzając i raniąc „wiele osób”.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie zaatakowane Irański dron i rakieta uderzyły w międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie - poinformowała państwowa agencja prasowa Kuwejtu KUNA. Z kolei MSZ Kuwejtu tw...

Według władz Kuwejtu, w wyniku irańskiego ataku dronowego, wymierzonego m.in. w pracowników i pasażerów cywilnego lotniska, jedna osoba zginęła, a co najmniej 63 zostały ranne. Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) nazwało uderzenie „celowym, wykalkulowanym i nieuzasadnionym atakiem”. CENTCOM podał też, że w odpowiedzi na wcześniejsze próby ataków ze strony Iranu na wojska amerykańskie w Kuwejcie, siły USA przeprowadziły uderzenia na wyspę Keszm i zestrzeliły „wiele irańskich pocisków balistycznych i dronów”.

Donald Trump: to nie jest wielka sprawa, zawieszenie broni pozostaje w mocy

Prezydent USA Donald Trump zbagatelizował podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym irański atak na Kuwejt, oceniając, że nie jest to „wielka sprawa”, uznając, że zawieszenie broni nadal pozostaje w mocy. Trump powiedział wówczas, że negocjacje z Teheranem przebiegają bardzo dobrze.

Kilka godzin później libańskie media poinformowały o atakach Izraela na południową część Libanu. Doszło do nich już po ogłoszeniu w Waszyngtonie porozumienia obu krajów w sprawie zawieszenia broni, uzależnionego od całkowitego zaprzestania walk przez libański Hezbollah.