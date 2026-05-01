Rewolucja dopełni się, kiedy język stanie się perfekcyjny” – w taki sposób jedna z postaci wyjaśnia głównemu bohaterowi powieści „1984” cel wprowadzenia przez władze „nowomowy”. Oficjalny język książkowej Oceanii miał zastąpić jeden zestaw słów w języku innym, co miało wpłynąć na sposób myślenia obywateli, a w przyszłości uniemożliwić im wyrażanie krytyki wobec władz. Pojawiły się neologizmy takie jak „myślozbrodnia” czy „seksozbrodnia” albo skróty zupełnie odwracające pierwotne znaczenia słów, jak Minipax, czyli ministerstwo pokoju (tak naprawdę wojny), albo miłbóz, czyli miły obóz będący w rzeczywistości obozem koncentracyjnym. Na sztandarach partii władzy powiewały z kolei hasła „wojna to pokój”, „wolność to niewolnictwo” albo „ignorancja to siła”.