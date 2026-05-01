Czy korzyści ze sztucznej inteligencji (AI) są tak wielkie, że ewentualne zagrożenia niesione przez te technologie są mniej istotne?

Wszyscy coraz częściej świadomie i nieświadomie korzystamy z AI, która na naszych oczach w postępie wykładniczym się rozwija. Konwersujemy czy uczymy się z modelami językowymi, mamy wykonywane analizy obrazowania medycznego czy poruszamy się w ruchu ulicznym zarządzanym przez AI. Moim zdaniem ten postęp ma bardzo wiele pozytywnych cech i jest ogromną szansą na przyspieszenie rozwoju technologicznego i innowacji. Będzie coraz częściej źródłem automatyzacji ludzkiej pracy (wykonywania prostych, nużących, powtarzalnych czynności, zresztą docelowo także bardziej skomplikowanych). Będzie zatem szansą na wielki wzrost gospodarczy.