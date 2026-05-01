Donaldowi Trumpowi konflikt ze Stolicą Apostolską z całą pewnością się nie opłaca, bo w nadchodzących tzw. wyborach połówkowych, które odbędą się w listopadzie, utrata przez republikanów choćby niewielkiej liczby katolickich i konserwatywnych wyborców może oznaczać dla nich pogorszenie i tak już katastrofalnych wyników. Watykan – co zrozumiałe, biorąc pod uwagę jego własną dyplomację – też nie ma żadnego interesu w eskalowaniu sporu papieża z prezydentem USA. Tyle że to wcale nie oznacza, że ten konflikt rzeczywiście da się w jakikolwiek sposób wygasić. Nie da się, bo wizje moralności, religii, jej roli w społeczeństwie, które prezentują administracja Donalda Trumpa i papież Leon XIV są w istocie nie do pogodzenia. I coraz częściej będzie to wychodzić na jaw.