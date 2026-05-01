Starszy, siwy mężczyzna. W lutym skończył 77 lat. Irlandczyk. Ma 6 nominacji do Oscara. I to właśnie w jego filmach „Moja lewa stopa”, „W imię ojca”, „Bokser” wybuchł wielki talent Daniela Day-Lewisa. W Krakowie pokazał najnowszy film „Werdykt”, który 22 maja wejdzie na polskie ekrany.

– Chciałem przeciwstawić się temu, co zdominowało gatunek true crime, czyli metodologii Trumana Capote z powieści „Z zimną krwią”. Dziś 99 proc. wszystkich produkcji wygląda tak: „oto osoba, która to zrobiła i oto, na jaką karę zasługuje”. A ja powiedziałbym, że pisarzem bardziej interesującym niż Truman Capote jest XIX-wieczny angielski analityk Thomas De Quincey. On zawsze mówił, kto jest mordercą, ale powodem, dla którego to robił, było pokazanie, że ta osoba nie mogła tego zrobić. I tak właśnie podszedłem do pracy nad „Werdyktem” – mówi.