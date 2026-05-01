Tego jeszcze w sądzie nie było” – orzekła „Nowa Trybuna Opolska”, kiedy w połowie kwietnia doszło do znamiennego incydentu. W Nysie toczy się proces biznesmena Macieja S. oskarżonego o znieważenie osoby narodowości żydowskiej. Jego adwokat Rafał Rogalski (znany z reprezentowania części rodzin smoleńskich w 2010 r.) spytał, czy sędzia Mariusz Ulman, notabene jego szkolny kolega, jest Żydem. Żądał też wyłączenia go z procesu w oparciu o tę przesłankę. W tym przypadku zgadzam się z gazetą, kilka lat temu do takiego incydentu by nie doszło. Coś się w Polsce zmienia. Klimat zaczyna się kojarzyć z latami 30. zeszłego stulecia, choć na razie w sferze bardziej słów niż faktów. Zarazem dziś to część globalnego chaosu idei.