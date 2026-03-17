Czy konflikt na Bliskim Wschodzie może się zmienić w III wojnę światową?

W efekcie irańskiego ostrzału i blokady Cieśniny Ormuz ceny ropy wystrzeliły, zagrażając całemu światu recesją. Ewidentnie amerykańska administracja nie była na taki scenariusz przygotowana. Podobnie jak na ataki na wszystkie sąsiednie państwa Bliskiego Wschodu, co doprowadziło nie tylko do ucieczki zachodniego biznesu z Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale też paraliżu tamtejszych lotniczych hubów przesiadkowych.

Cieśnina Ormuz Foto: Infografika PAP

Jak zwracała uwagę część zachodnich analityków, ta wojna nie miała więc wyraźnego powodu ani wyraźnie zdefiniowanych celów. A jeśli tak, to niemożliwe było określenie jej scenariuszy, skoro właściwie nie bardzo było wiadomo, dlaczego Stany Zjednoczone się w nią zaangażowały. Próba szantażowania państw NATO – których Donald Trump nie pytał wszak o zdanie przed podjęciem ataku na Iran – jest więc aktem desperacji. A zarazem eskalacji. A więc dokładnie czegoś odwrotnego, przed czym Trump ostrzegał wcześniej w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Argumentem przeciwko większemu zaangażowaniu w pomoc Kijowowi była głośno artykułowana obawa, żeby nie prowokować Rosji, bo może się to skończyć III wojną światową, a przecież Rosja ma broń jądrową. Iran broni jądrowej nie posiada, ale eskalacja w tym wypadku działa tak samo: bardzo łatwo by sytuacja wymknęła się spod kontroli, wciągając w konflikt dalsze państwa. Premier Donald Tusk już poinformował, że Polska nie zamierza wysyłać swoich wojsk do Iranu.

W dodatku NATO jest sojuszem obronnym, a nie zaczepnym. Gdyby Stany zostały zaatakowane i poprosiły o pomoc – jak to miało miejsce po zamachach 11 września 2001 r. – z pewnością by ją dostały. Ale teraz to one uderzyły pierwsze. I nie bardzo mają pomysł na to, jak z tej sytuacji wyjść.

Wciąganie zachodnich sojuszników do tego konfliktu tutaj wiele nie pomoże. Z pewnością jednak politycznie pomogłoby Trumpowi wyjść z niekorzystnej sytuacji, z którą nie potrafi sobie poradzić.