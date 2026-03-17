Chiny wchodzą do gry. Jest oświadczenie MSZ w sprawie kryzysu na Bliskim Wschodzie

– Wojna spowodowała dotkliwą katastrofę humanitarną wśród mieszkańców Iranu i innych krajów regionu. Chiny głęboko współczują mieszkańcom tych krajów, łączymy się z nimi w bólu – powiedział Lin na konferencji prasowej.

Reklama Reklama

Dodał, że „Chiny w dalszym ciągu będą podejmować wszelkie możliwe działania na rzecz promowania pokoju i zawieszenia broni, wspierania szybkiego przywrócenia stabilności w regionie oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się kryzysu humanitarnego”.

W tle niepewna wizyta Donalda Trumpa w Pekinie

Wcześniej rzecznik chińskiego MSZ poinformował, że „Chiny i USA pozostają w kontakcie w sprawie planowanej wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Pekinie”.

Prezydent USA zapowiedział wcześniej, że zabiega o przełożenie planowanej na przełom marca i kwietnia wizyty o około miesiąc. Uzasadnił to trwającą wojną z Iranem i koniecznością swojej obecności w Waszyngtonie. Wersję tę potwierdził w Paryżu minister finansów USA Scott Bessent po rozmowach z chińskim wicepremierem He Lifengiem.