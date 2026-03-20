Donald Trump
„Bez USA NATO JEST PAPIEROWYM TYGRYSEM!” - napisał prezydent USA w serwisie Truth Social.
„Nie chcieli dołączyć do walki, by powstrzymać Iran posiadający potencjał nuklearny. Teraz, gdy walka jest militarnie wygrana i niewiele im grozi, skarżą się na wysokie ceny ropy, które muszą płacić, ale nie chcą pomóc w otwarciu Cieśniny Ormuz, prostym manewrze wojskowym” - napisał prezydent USA dodając, że zablokowanie Cieśniny przez Iran jest „jedynym powodem wysokich cen ropy”.
„Tak łatwo jest im to zrobić, tak niewielkie ryzyko. TCHÓRZE, i my ZAPAMIĘTAMY” - zakończył wpis Trump.
Cieśnina Ormuz, przez który w normalnych warunkach przechodzi ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską została zablokowana przez Iran w odwecie na atak USA i Izraela, który rozpoczął się 28 lutego. W związku z blokadą Cieśniny doszło do skokowego wzrostu cen ropy (podrożała o ok. 50 proc., osiągając poziom ceny zbliżający się do nawet 120 dolarów za baryłkę). Iran grozi, że doprowadzi do wzrostu ceny benzyny nawet do poziomu 200 dolarów za baryłkę.
Trump przed kilkoma dniami wezwał sojuszników, w tym m.in. należące do NATO Francję i Wielką Brytanię, by pomogły w odblokowaniu Cieśniny wysyłając w jej rejon swoje okręty. W wywiadzie udzielonym „Financial Times” prezydent USA groził, że NATO czeka „bardzo zła przyszłość” jeśli sojusznicy nie pomogą w odblokowaniu Cieśniny Ormuz.
– Mamy coś, co nazywa się NATO. (...) Nie musieliśmy im pomagać z Ukrainą. Ukraina jest tysiące mil od nas. Ale im pomogliśmy. Teraz zobaczymy, czy oni pomogą nam. Ponieważ od dawna mówię, że my będziemy tam (w NATO) dla nich (sojuszników), ale oni nie będą tam dla nas – mówił Trump.
Tymczasem Bliski Wschód, gdzie USA wraz z Izraelem prowadzą wojnę z Iranem, znajduje się poza obszarem działania Sojuszu, który – zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim – obejmuje Europę, Amerykę Północną i północną część Atlantyku. Ważne jest też to, że NATO jest sojuszem obronnym i mówi o kolektywnej obronie w przypadku ataku na terytorium jednego z członków. Tymczasem wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się od ataku tych państw na Iran.
W rozumieniu artykułu 5 uznaje się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej Stron obejmuje zbrojną napaść:
- na terytorium którejkolwiek ze Stron w Europie lub Ameryce Północnej, na algierskie departamenty Francji, na terytorium Turcji lub na wyspy znajdujące się pod jurysdykcją którejkolwiek ze Stron na obszarze północnoatlantyckim na północ od Zwrotnika Raka;
- na siły zbrojne, okręty lub statki powietrzne którejkolwiek ze Stron znajdujące się na tych terytoriach lub nad nimi albo na jakimkolwiek innym obszarze w Europie, na którym w dniu wejścia w życie traktatu stacjonowały wojska okupacyjne którejkolwiek ze Stron, lub też na Morzu Śródziemnym czy na obszarze północnoatlantyckim na północ od Zwrotnika Raka.
Reakcja sojuszników na apel Trumpa była jednak bardzo chłodna. Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, wytknął USA, że te nie konsultowały z sojusznikami operacji przeciw Iranowi, a działania przeciw temu państwu pozbawione są mandatu ONZ, UE czy NATO, które czyniłyby je legalnymi.
W reakcji na to 17 marca w Gabinecie Owalnym Trump mówił, że USA nie potrzebują sojuszników. – Wszyscy się z nami zgadzają, ale nie chcą pomagać. Jako Stany Zjednoczone musimy o tym pamiętać, bo uważamy, że to dość szokujące – stwierdził. I przekonywał, że jako prezydent USA nie potrzebowałby zgody Kongresu na wyprowadzenie swojego kraju z NATO.
Trump w przeszłości wielokrotnie krytykował europejskie kraje NATO za tzw. jazdę na gapę, czyli za zbyt małe wydatki na obronność i liczenie, że bezpieczeństwo zapewni im amerykańska armia. Pod presją Trumpa NATO zdecydowało się w 2025 roku podnieść rekomendowany państwom Sojuszu poziom wydatków na obronność z 2 proc. PKB do 5 proc. PKB, przy czym 3,5 proc. PKB to kwota przeznaczana na ściśle rozumiane siły zbrojne, a 1,5 proc. - na zwiększenie potencjału obronnego m.in. przez rozbudowę infrastruktury (np. drogowej, ułatwiającej przerzut wojsk).
Państwa członkowskie NATO
W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 roku Trump na jednym z wieców powiedział, że w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu powiedział jednemu z przywódców państw europejskich, że pozwoliłby Rosji „robić co chce” z tymi krajami NATO, które płacą zbyt mało na obronność.
Z kolei pod koniec 2025 roku o groźbie rozpadu NATO, w wyniku działań USA, ostrzegała premier Danii Mette Frederiksen. Wówczas chodziło o roszczenia USA pod adresem Grenlandii, autonomicznego terytorium zależnego Danii. Trump przekonywał, że Dania powinna przekazać Stanom Zjednoczonym Grenlandię, ponieważ sama nie jest w stanie zapewnić jej bezpieczeństwa wobec zagrożeń ze strony Chin i Rosji. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła nawet, że w kontekście Grenlandii nie można wykluczyć militarnego przejęcia wyspy przez USA – i w związku z taką perspektywą Frederiksen mówiła, że oznaczałoby to koniec NATO (Stany Zjednoczone zaatakowałyby bowiem de facto innego członka Sojuszu).
