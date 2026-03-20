Cieśnina Ormuz, przez który w normalnych warunkach przechodzi ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską została zablokowana przez Iran w odwecie na atak USA i Izraela, który rozpoczął się 28 lutego. W związku z blokadą Cieśniny doszło do skokowego wzrostu cen ropy (podrożała o ok. 50 proc., osiągając poziom ceny zbliżający się do nawet 120 dolarów za baryłkę). Iran grozi, że doprowadzi do wzrostu ceny benzyny nawet do poziomu 200 dolarów za baryłkę.

Donald Trump ostrzegał w „Financial Times”, że NATO może czekać „bardzo zła przyszłość”

Trump przed kilkoma dniami wezwał sojuszników, w tym m.in. należące do NATO Francję i Wielką Brytanię, by pomogły w odblokowaniu Cieśniny wysyłając w jej rejon swoje okręty. W wywiadzie udzielonym „Financial Times” prezydent USA groził, że NATO czeka „bardzo zła przyszłość” jeśli sojusznicy nie pomogą w odblokowaniu Cieśniny Ormuz.

– Mamy coś, co nazywa się NATO. (...) Nie musieliśmy im pomagać z Ukrainą. Ukraina jest tysiące mil od nas. Ale im pomogliśmy. Teraz zobaczymy, czy oni pomogą nam. Ponieważ od dawna mówię, że my będziemy tam (w NATO) dla nich (sojuszników), ale oni nie będą tam dla nas – mówił Trump.

Tymczasem Bliski Wschód, gdzie USA wraz z Izraelem prowadzą wojnę z Iranem, znajduje się poza obszarem działania Sojuszu, który – zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim – obejmuje Europę, Amerykę Północną i północną część Atlantyku. Ważne jest też to, że NATO jest sojuszem obronnym i mówi o kolektywnej obronie w przypadku ataku na terytorium jednego z członków. Tymczasem wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się od ataku tych państw na Iran.

Artykuł 6 Traktatu Północnoatlantyckiego W rozumieniu artykułu 5 uznaje się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej Stron obejmuje zbrojną napaść:



- na terytorium którejkolwiek ze Stron w Europie lub Ameryce Północnej, na algierskie departamenty Francji, na terytorium Turcji lub na wyspy znajdujące się pod jurysdykcją którejkolwiek ze Stron na obszarze północnoatlantyckim na północ od Zwrotnika Raka;



- na siły zbrojne, okręty lub statki powietrzne którejkolwiek ze Stron znajdujące się na tych terytoriach lub nad nimi albo na jakimkolwiek innym obszarze w Europie, na którym w dniu wejścia w życie traktatu stacjonowały wojska okupacyjne którejkolwiek ze Stron, lub też na Morzu Śródziemnym czy na obszarze północnoatlantyckim na północ od Zwrotnika Raka.

Reakcja sojuszników na apel Trumpa była jednak bardzo chłodna. Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, wytknął USA, że te nie konsultowały z sojusznikami operacji przeciw Iranowi, a działania przeciw temu państwu pozbawione są mandatu ONZ, UE czy NATO, które czyniłyby je legalnymi.