Donald Trump
55 proc. badanych w sondażu przeprowadzonym od 17 do 19 marca w odpowiedzi na pytanie jak bardzo rosnące ceny paliwa wpłynęły na stan ich finansów odpowiedziało: „w bardzo dużym stopniu”, albo „w pewnym stopniu”.
W wyniku wojny, którą 28 lutego USA i Izrael rozpoczęły z Iranem, rozpoczynając ataki na ten kraj z powietrza, cena ropy wzrosła o ok. 50 proc. - 19 marca za baryłkę ropy Brent trzeba było płacić już ok. 116 dolarów. Wzrost cen ropy to przede wszystkim rezultat zablokowania przez Iran Cieśniny Ormuz, przez którą - w normalnych warunkach – przechodzi ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską. Ponadto Iran, w odwecie za amerykańskie i izraelskie ataki, przeprowadza uderzenia na infrastrukturę związaną z wydobyciem ropy na Bliskim Wschodzie. Ostatnio celem ataku Iranu była np. rafineria w Tel Awiwie.
Zatoka Perska i Cieśnina Ormuz
Średnia cena benzyny w USA od 28 lutego wzrosła o niemal dolara (ok. 3,7 zł) za galon (ok. 3,79 litra). Wzrost ceny benzyny to duże polityczne ryzyko dla Trumpa, ponieważ Partię Republikańską, która obecnie posiada większość w obu izbach Kongresu, czekają jesienią tego roku tzw. wybory połówkowe (midterms). Sondaże pokazują, że faworytem wyborów jest Partia Demokratyczna, co czyni bardzo prawdopodobnym utratę przez Partię Republikańską większości w Izbie Reprezentantów (niższa izba Kongresu wybierana jest w całości). Z kolei w Senacie wybranych zostanie 1/3 senatorów, ale przy korzystnym wyniku również tu Partia Demokratyczna może zdobyć większość (obecnie Partia Republikańska dysponuje 53 mandatami w liczącym 100 miejsc Senacie).
Ceny ropy na światowych rynkach
Z sondażu Reuters/Ipsos wynika, że wśród wyborców Partii Republikańskiej wzrost cen benzyny „w bardzo dużym stopniu” odbija się na finansach 12 proc. badanych, a w „pewnym stopniu” - 30 proc. Tylko 19 proc. wyborców tej partii w ogóle nie odczuwa wzrostu cen. Wśród wyborców Partii Demokratycznej wyniki te wynoszą - odpowiednio – 27 proc. 37 proc. i 11 proc., a wśród wyborców niezależnych – 24 proc., 34 proc., 14 proc.
Czytaj więcej
Premier Izraela Beniamin Netanjahu ogłosił, że jego kraj wstrzyma się z kolejnymi atakami na irańskie pola gazowe. Decyzja zapadła po interwencji p...
Jednocześnie 87 proc. Amerykanów uważa, że jest prawdopodobne, iż ceny benzyny będą w najbliższym miesiącu nadal rosły. Spodziewa się tego 76 proc. wyborców Partii Republikańskiej i 98 proc. wyborców Partii Demokratycznej.
Trump w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku zapowiadał, że upora się z wysoką inflacją i doprowadzi do gwałtownego wzrostu gospodarczego. Obiecywał też, że nie będzie wplątywał USA w kolejne wojny.
Tymczasem – jak wskazuje sondaż Reuters/Ipsos – 63 proc. Amerykanów ocenia krytycznie sposób, w jaki Trump radzi sobie z wzrostem kosztów życia w USA (to o 22 punkty proc. więcej niż w momencie, gdy Trump rozpoczynał kadencję w Białym Domu). Pozytywnie ocenia działania Trumpa w tym zakresie 29 proc. Amerykanów.
Sondaż przeprowadzono online, na reprezentatywnej grupie 1 545 dorosłych obywateli USA. Margines błędu wynosi ok. 3 punktów proc.
Izrael w szybkim tempie likwiduje najwyższych rangą przywódców Iranu, dążąc do osłabienia lub nawet obalenia Isl...
Irańskie media przekazały, że w atakach zginął Mohammad Naini, rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej,...
Premier Izraela Beniamin Netanjahu ogłosił, że jego kraj wstrzyma się z kolejnymi atakami na irańskie pola gazow...
Ile czasu ma Europa? Generał Martin Herem, były dowódca Estońskich Sił Obronnych, w rozmowie z WP nie pozostawia...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas