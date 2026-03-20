– Wystarczy mieć rurociągi naftowe i gazociągi biegnące na zachód przez Półwysep Arabski, prosto do Izraela, aż do naszych portów nad Morzem Śródziemnym, a na zawsze pozbędziemy się wąskich gardeł – powiedział Netanjahu. – Postrzegam to jako realną zmianę, która nastąpi po tej wojnie – dodał.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Rynki reagują natychmiast: ropa i gaz w górę

Zniszczenia mają być poważne – według branżowych szacunków ich usunięcie potrwa od trzech do pięciu lat. W ramach prowadzonych uderzeń zaatakowano główny port Arabii Saudyjskiej nad Morzem Czerwonym, a infrastruktura energetyczna w ZEA i Kuwejcie została czasowo wyłączona. Tym samym Iran pokazał, że mimo intensywnych nalotów jest w stanie skutecznie uderzać w strategiczne cele energetyczne regionu.

Konsekwencje dla globalnej gospodarki były natychmiastowe. Cena ropy Brent wzrosła do ok. 110 dolarów za baryłkę, a ceny gazu w Europie wzrosły o ponad 15 proc. jednego dnia i o ponad 60 proc. od początku wojny. Na giełdach w Europie i Azji odnotowano spadki o ok. 2-3 proc.

Sojusznicy USA dystansują się od wojny

Mimo nacisków Waszyngtonu, kluczowi sojusznicy – m.in. Niemcy, Francja czy Japonia – zachowują ostrożność. Wspólne oświadczenie państw G7 zapowiada wprawdzie działania na rzecz bezpieczeństwa transportu przez Cieśninę Ormuz , ale nie przedstawiono konkretów.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz jasno wskazał, że ewentualne zaangażowanie nastąpi dopiero po zakończeniu działań wojennych. To pokazuje rosnący sceptycyzm wobec konfliktu, którego cele – jak przyznają sami amerykańscy urzędnicy – nie są w pełni spójne między Waszyngtonem a Tel Awiwem.