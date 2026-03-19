Iran może zacząć pobierać opłaty za przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz

Iran rozważa wprowadzenie opłat tranzytowych, które musiałyby być płacone za pokonywanie przez statki Cieśniny Ormuz.

Aktualizacja: 19.03.2026 11:59 Publikacja: 19.03.2026 11:31

Tankowce w rejonie Cieśniny Ormuz

Tankowce w rejonie Cieśniny Ormuz

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Cieśnina Ormuz, strategiczny dla transportu eksportowanej drogą morską ropy szlak wodny został zablokowany przez Iran w odwecie za atak USA i Izraela na ten kraj, który rozpoczął się 28 lutego. W normalnych warunkach przez wody Cieśniny przepływa 20 proc. eksportu ropy drogą morską i 30 proc. eksportowanego w ten sposób gazu. 

Cieśnina Ormuz

Cieśnina Ormuz

Foto: Infografika PAP

Blokada Cieśniny Ormuz doprowadziła do skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach. Obecnie cena ropy jest o ok. 50 proc. wyższa niż przed wojną. 19 marca cena baryłki ropy sięgnęła poziomu 116 dolarów. Iran, po wybuchu wojny ostrzegał, że doprowadzi do sytuacji, w której za baryłkę ropy trzeba będzie płacić 200 dolarów. 

Były wiceprezydent Iranu: Dzięki Cieśninie Ormuz możemy nałożyć sankcje na Zachód

Irańska agencja informacyjna ISNA podaje teraz, cytując parlamentarzystkę Somayeh Rafiei, że parlament debatuje nad ustawą, która narzuci na kraje wykorzystujące wody Cieśniny Ormuz do transportu towarów, surowców energetycznych i żywności, obowiązek regulowania opłat tranzytowych i płacenia podatków Iranowi. Podatek, o którym mówi parlamentarzystka miałby być – według jej słów – „podatkiem za bezpieczeństwo” płaconym Iranowi za to, że utrzymuje stabilność w regionie. 

Doradca najwyższego przywódcy Iranu, były wiceprezydent Iranu (2021-2024) Mohammad Mochber w rozmowie z inną irańską agencją Mehr zapowiada, że „nowy reżim” w Cieśninie Ormuz zacznie obowiązywać po zakończeniu wojny i ma pozwolić Teheranowi nakładać ograniczenia w zakresie żeglugi na państwa, które nałożyły sankcje na Teheran. 

– Wykorzystując strategiczną pozycję Cieśniny Ormuz, możemy nałożyć sankcje (na Zachód) i uniemożliwić ich statkom przepływanie przez ten szlak morski – powiedział Mochber. Jak dodał, Teheran może dzięki temu zyskać mocniejszą pozycję w świecie posiadając środek nacisku na państwa, które nakładają na niego sankcje. 

Czy Donald Trump będzie chciał odblokować Cieśninę Ormuz?

Donald Trump przed kilkoma dniami zaapelował do sojuszników USA o pomoc w odblokowaniu Cieśniny Ormuz i wysłanie w ten rejon swoich okrętów – reakcja członków NATO na tę prośbę była jednak chłodna, a kanclerz Niemiec Friedrich Merz zwrócił uwagę, że takim działaniom brak mandatu ONZ, NATO lub UE, który czyniłby je zgodne z prawem.

18 marca Trump napisał w serwisie Truth Social, że może pozostawić problem Cieśniny Ormuz krajom, które korzystają z tego szlaku, nawiązując do tego, że ropa eksportowana z Bliskiego Wschodu nie trafia do USA. Jednocześnie Reuters, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że Stany Zjednoczone rozpatrują scenariusz, w którym w odblokowaniu Cieśniny Ormuz mogliby wziąć udział żołnierze USA, którzy pojawiliby się na terytorium Iranu, na wybrzeżu Cieśniny. 

