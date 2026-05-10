Podczas meczu pomiędzy Ultrapur Omega Gniezno a Śląskiem Świętochłowice doszło do poważnego wypadku
Do wypadku doszło podczas meczu pomiędzy Ultrapur Omega Gniezno a Śląskiem Świętochłowice – podaje portal Gniezno24.com. W zdarzeniu ucierpieli juniorzy obu drużyn – Patryk Budniak i Leon Szlegiel.
Zawodnicy mieli zaczepić się motocyklami i uderzyć w bandę. Budniak wypadł poza ogrodzenie trybun, które znajduje się kilka metrów nad ziemią, po czym uderzył w stojącego obok busa.
Po dramatycznym wypadku zakończono spotkanie.
Na stadionie około godziny 19:30 wylądował helikopter, który zabrał do placówki medycznej – szpitala przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu – 19-letniego Patryka Budniaka, zawodnika Ultrapur Omegi Gniezno. Z doniesień medialnych wynika, że na lądowisku potrzebny był respirator.
Przed godziną 21.00 portal gloswielkopolski.pl poinformował, że stan Patryka Budniaka jest ciężki, ale stabilny. Potwierdziła to później w rozmowie z WP SportoweFakty aspirant sztabowa Anna Osińska. - Zawodnik został przetransportowany śmigłowcem do szpitala przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Sytuacja jest dynamiczna, a te informacje są potwierdzone na moment transportu – powiedziała.
Leon Szlegiel – junior Śląska Świętochłowice – miał początkowo wstać z toru o własnych siłach i udać się w kierunku parku maszyn. Ostatecznie upadł jednak na murawie i trafił do karetki.
