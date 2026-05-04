Papież Leon XIV spotka się z Markiem Rubio
Wizyta Rubio ma potrwać od 6 do 8 maja i – jak przekazał Departament Stanu – jej celem jest rozwijanie relacji dwustronnych z Włochami i Watykanem. Spotkanie będzie pierwszym bezpośrednim kontaktem wysokiego przedstawiciela administracji USA z nowym papieżem od czasu nasilających się sporów między Białym Domem a Watykanem.
Czytaj więcej
Donald Trump w rozmowie z CBS News stwierdził, że zrobił „dla Kościoła katolickiego więcej niż jakikolwiek inny prezydent w ostatnich stu latach”....
Papież Leon XIV od początku pontyfikatu wyrażał zaniepokojenie zaostrzającą się polityką USA wobec Kuby oraz konfliktami międzynarodowymi, w tym sytuacją wokół Iranu. Watykan tradycyjnie odgrywał rolę mediatora w relacjach z Hawaną, dlatego planowane rozmowy mogą mieć istotne znaczenie dyplomatyczne.
Relacje pomiędzy Trumpem a papieżem pozostają jednak napięte. W ubiegłym miesiącu amerykański prezydent publicznie skrytykował Leona XIV, określając go jako „zbyt pobłażliwego wobec przestępczości” oraz słabego w polityce zagranicznej. Wypowiedzi wywołały szeroką debatę w środowiskach konserwatywnych katolików.
Trump sugerował również, że wybór pierwszego papieża urodzonego w USA nie doszedłby do skutku, gdyby ktoś inny niż on był prezydentem USA.
Czytaj więcej
Donald Trump na swoim koncie w serwisie Truth Social ponownie odniósł się do papieża Leona XIV i jego wypowiedziom przeciw wojnie.
Administracja amerykańska zwiększa presję na komunistyczne władze Kuby. Waszyngton wykorzystuje m.in. ograniczenia dotyczące dostaw ropy oraz redukcję pomocy, próbując wymusić reformy polityczne i ekonomiczne.
W ostatnich miesiącach pojawiały się również informacje o negocjacjach dotyczących możliwego porozumienia gospodarczego między USA a Kubą. Jednocześnie Stany Zjednoczone miały naciskać na uwolnienie więźniów politycznych jako gestu dobrej woli wobec Białego Domu.
W kwietniu przed świętami wielkanocnymi kubańskie władze poinformowały o ułaskawieniu ponad dwóch tysięcy osadzonych. Część komentatorów odebrała ten krok jako sygnał skierowany do administracji Trumpa.
Czytaj więcej
W sobotę papież Leon XIV wylądował w Luandzie, stolicy Angoli, gdzie powitały go tłumy wiernych. To trzecia odsłona jego 11-dniowej podróży apostol...
Podczas wizyty w Rzymie Rubio ma spotkać się także z premierką Włoch Giorgią Meloni oraz przedstawicielami włoskiego rządu. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa, współpracy transatlantyckiej oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Jak podkreśla USA Today, wizyta odbywa się w trudnym momencie dla relacji Stanów Zjednoczonych z Europą. Między Waszyngtonem a Unią Europejską narastają spory handlowe, a Trump ponownie zasugerował możliwość ograniczenia obecności amerykańskich wojsk w państwach NATO, które – jego zdaniem – nie wspierają wystarczająco działań USA wobec Iranu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas