Wizyta Rubio ma potrwać od 6 do 8 maja i – jak przekazał Departament Stanu – jej celem jest rozwijanie relacji dwustronnych z Włochami i Watykanem. Spotkanie będzie pierwszym bezpośrednim kontaktem wysokiego przedstawiciela administracji USA z nowym papieżem od czasu nasilających się sporów między Białym Domem a Watykanem.

Papież Leon XIV i napięcia z administracją Trumpa

Papież Leon XIV od początku pontyfikatu wyrażał zaniepokojenie zaostrzającą się polityką USA wobec Kuby oraz konfliktami międzynarodowymi, w tym sytuacją wokół Iranu. Watykan tradycyjnie odgrywał rolę mediatora w relacjach z Hawaną, dlatego planowane rozmowy mogą mieć istotne znaczenie dyplomatyczne.

Relacje pomiędzy Trumpem a papieżem pozostają jednak napięte. W ubiegłym miesiącu amerykański prezydent publicznie skrytykował Leona XIV, określając go jako „zbyt pobłażliwego wobec przestępczości” oraz słabego w polityce zagranicznej. Wypowiedzi wywołały szeroką debatę w środowiskach konserwatywnych katolików.

Trump sugerował również, że wybór pierwszego papieża urodzonego w USA nie doszedłby do skutku, gdyby ktoś inny niż on był prezydentem USA.

Kuba pod presją Stanów Zjednoczonych

Administracja amerykańska zwiększa presję na komunistyczne władze Kuby. Waszyngton wykorzystuje m.in. ograniczenia dotyczące dostaw ropy oraz redukcję pomocy, próbując wymusić reformy polityczne i ekonomiczne.

W ostatnich miesiącach pojawiały się również informacje o negocjacjach dotyczących możliwego porozumienia gospodarczego między USA a Kubą. Jednocześnie Stany Zjednoczone miały naciskać na uwolnienie więźniów politycznych jako gestu dobrej woli wobec Białego Domu.

W kwietniu przed świętami wielkanocnymi kubańskie władze poinformowały o ułaskawieniu ponad dwóch tysięcy osadzonych. Część komentatorów odebrała ten krok jako sygnał skierowany do administracji Trumpa.

Europa, NATO i kolejne punkty sporne

Podczas wizyty w Rzymie Rubio ma spotkać się także z premierką Włoch Giorgią Meloni oraz przedstawicielami włoskiego rządu. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa, współpracy transatlantyckiej oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Jak podkreśla USA Today, wizyta odbywa się w trudnym momencie dla relacji Stanów Zjednoczonych z Europą. Między Waszyngtonem a Unią Europejską narastają spory handlowe, a Trump ponownie zasugerował możliwość ograniczenia obecności amerykańskich wojsk w państwach NATO, które – jego zdaniem – nie wspierają wystarczająco działań USA wobec Iranu.