„Niech ktoś powie papieżowi Leonowi, że Iran zabił co najmniej 42 tys. niewinnych, całkowicie nieuzbrojonych protestujących w ciągu ostatnich dwóch miesięcy i że posiadanie przez Iran bomby atomowej jest całkowicie nieakceptowalne” – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Trump zakończył wpis słowami „Ameryka wróciła”.

Krytyka papieża poróżniła Donalda Trumpa z Giorgią Meloni

Trump od dwóch dni krytykuje papieża Leona XIV po tym, jak głowa Kościoła katolickiego jednoznacznie wypowiedziała się przeciw wojnom. Po tym, jak papież w Niedzielę Palmową mówił, że Jezus nie słucha modlitw prowadzących wojny, a potem uznał groźby Trumpa mówiącego o „zniszczeniu całej cywilizacji irańskiej” za niedopuszczalne, Trump skrytykował Leona XIV zarzucając mu „schlebianie radykalnej lewicy”, zgodę na to, by Iran miał broń atomową oraz to, że „papież jest słaby w walce z przestępczością i fatalny w polityce zagranicznej”. Trump sugerował też, że to dzięki niemu Leon XIV został papieżem, ponieważ jak dowodził, kardynałowie uczestniczący w konklawe wybrali na głowę Kościoła katolickiego Amerykanina, aby ułatwić sobie relacje z prezydentem USA.

Leon XIV w reakcji na te słowa zapowiedział, że będzie dalej opowiadał się za pokojem i podkreślił, że nie jest politykiem.

W obronie Leona XIV stanęła m.in. Giorgia Meloni, premier Włoch. Meloni, która dotychczas utrzymywała bardzo dobre relacje z obecną administracją w Waszyngtonie, oświadczyła iż „słowa prezydenta Trumpa pod adresem Ojca Świętego były nieakceptowalne”. „Papież jest głową Kościoła katolickiego, jest właściwe i normalne, by wzywał do pokoju i potępiał każdą formę wojny” – napisała.

W reakcji na to Trump stwierdził, że jest rozczarowany włoską premier. W rozmowie telefonicznej z włoskim dziennikiem „Corriere della Sera” zarzucił jej brak wsparcia dla działań USA przeciw Iranowi oraz stwierdził, że Meloni jest „inna niż myślał”. Trump mówił też, że włoska premier nie dba o to, czy Iran będzie miał broń atomową.

Meloni w rozmowie z dziennikarzami powtórzyła, że słowa Trumpa o papieżu były nieakceptowalne. - Wyraziłam moją solidarność z papieżem Leonem. Nie czuje się komfortowo w społeczeństwie, w którym przywódcy religijni robią to, co mówią przywódcy polityczni, nie w tej części świata. Dlatego się nie zgodziłam (z Trumpem) - wyjaśniła.

Donald Trump znów zarzuca NATO brak lojalności

W kolejnym wpisie umieszczonym w sieci nad ranem (czasu polskiego) 15 kwietnia prezydent USA po raz kolejny zarzucił brak wsparcia sojusznikom z NATO. „NATO nie było tam dla nas i nie będzie tam dla nas w przyszłości” – napisał.

Trump ma pretensje do sojuszników z NATO, że ci nie przyszli mu z pomocą w odblokowaniu cieśniny Ormuz. Wyraz temu miał dać m.in. w niedawnej rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu. Przed tym spotkaniem rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt sugerowała, że w czasie rozmowy Trumpa z Ruttem może pojawić się temat wyjścia USA z Sojuszu.

– On (Trump) jest wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami z NATO i mogę zrozumieć jego punkt widzenia – mówił po rozmowie Rutte, który udzielił wywiadu CNN (po spotkaniu nie zorganizowano konferencji prasowej). Jak dodał „rozmowa była szczera i bardzo otwarta”. Na pytanie, czy poruszony został temat wyjścia USA z Sojuszu, Rutte odpowiedział wymijająco: – Cóż, tak, jak powiedziałem, jest rozczarowanie, to jasne, ale jednocześnie słuchał uważnie moich argumentów na temat tego, co się dzieje.