Giorgia Meloni i Donald Trump
„Niech ktoś powie papieżowi Leonowi, że Iran zabił co najmniej 42 tys. niewinnych, całkowicie nieuzbrojonych protestujących w ciągu ostatnich dwóch miesięcy i że posiadanie przez Iran bomby atomowej jest całkowicie nieakceptowalne” – napisał Trump w serwisie Truth Social.
Trump zakończył wpis słowami „Ameryka wróciła”.
Trump od dwóch dni krytykuje papieża Leona XIV po tym, jak głowa Kościoła katolickiego jednoznacznie wypowiedziała się przeciw wojnom. Po tym, jak papież w Niedzielę Palmową mówił, że Jezus nie słucha modlitw prowadzących wojny, a potem uznał groźby Trumpa mówiącego o „zniszczeniu całej cywilizacji irańskiej” za niedopuszczalne, Trump skrytykował Leona XIV zarzucając mu „schlebianie radykalnej lewicy”, zgodę na to, by Iran miał broń atomową oraz to, że „papież jest słaby w walce z przestępczością i fatalny w polityce zagranicznej”. Trump sugerował też, że to dzięki niemu Leon XIV został papieżem, ponieważ jak dowodził, kardynałowie uczestniczący w konklawe wybrali na głowę Kościoła katolickiego Amerykanina, aby ułatwić sobie relacje z prezydentem USA.
Leon XIV w reakcji na te słowa zapowiedział, że będzie dalej opowiadał się za pokojem i podkreślił, że nie jest politykiem.
W obronie Leona XIV stanęła m.in. Giorgia Meloni, premier Włoch. Meloni, która dotychczas utrzymywała bardzo dobre relacje z obecną administracją w Waszyngtonie, oświadczyła iż „słowa prezydenta Trumpa pod adresem Ojca Świętego były nieakceptowalne”. „Papież jest głową Kościoła katolickiego, jest właściwe i normalne, by wzywał do pokoju i potępiał każdą formę wojny” – napisała.
W reakcji na to Trump stwierdził, że jest rozczarowany włoską premier. W rozmowie telefonicznej z włoskim dziennikiem „Corriere della Sera” zarzucił jej brak wsparcia dla działań USA przeciw Iranowi oraz stwierdził, że Meloni jest „inna niż myślał”. Trump mówił też, że włoska premier nie dba o to, czy Iran będzie miał broń atomową.
Meloni w rozmowie z dziennikarzami powtórzyła, że słowa Trumpa o papieżu były nieakceptowalne. - Wyraziłam moją solidarność z papieżem Leonem. Nie czuje się komfortowo w społeczeństwie, w którym przywódcy religijni robią to, co mówią przywódcy polityczni, nie w tej części świata. Dlatego się nie zgodziłam (z Trumpem) - wyjaśniła.
W kolejnym wpisie umieszczonym w sieci nad ranem (czasu polskiego) 15 kwietnia prezydent USA po raz kolejny zarzucił brak wsparcia sojusznikom z NATO. „NATO nie było tam dla nas i nie będzie tam dla nas w przyszłości” – napisał.
Trump ma pretensje do sojuszników z NATO, że ci nie przyszli mu z pomocą w odblokowaniu cieśniny Ormuz. Wyraz temu miał dać m.in. w niedawnej rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu. Przed tym spotkaniem rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt sugerowała, że w czasie rozmowy Trumpa z Ruttem może pojawić się temat wyjścia USA z Sojuszu.
– On (Trump) jest wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami z NATO i mogę zrozumieć jego punkt widzenia – mówił po rozmowie Rutte, który udzielił wywiadu CNN (po spotkaniu nie zorganizowano konferencji prasowej). Jak dodał „rozmowa była szczera i bardzo otwarta”. Na pytanie, czy poruszony został temat wyjścia USA z Sojuszu, Rutte odpowiedział wymijająco: – Cóż, tak, jak powiedziałem, jest rozczarowanie, to jasne, ale jednocześnie słuchał uważnie moich argumentów na temat tego, co się dzieje.
