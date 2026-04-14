W ekskluzywnym, sześcioipółminutowym wywiadzie dla Corriere della Sera, prezydent Donald Trump skrytykował włoską przywódczynię. Wyraził zdziwienie postawą włoskiej liderki, podkreślając, że liczył na jej większą determinację. Jego zdaniem Rzym unika zaangażowania, mimo że korzysta z dostaw surowców z regionów objętych konfliktem oraz pozostaje bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych.

– Ona (Meloni – red.) nie jest tą samą osobą. Włochy to nie ten sam kraj. Imigracja niszczy Włochy i całą Europę – mówił Trump.

Nieco ponad miesiąc temu w rozmowie z tym samym dziennikiem Trump określił Meloni jako „wielką przywódczynię” i swoją przyjaciółkę, dodając, że „zawsze stara się pomóc”, gdy zapytano ją wówczas o ewentualną interwencję Włoch w wojnie z Iranem. Tymczasem po wybuchu wojny USA i Izraela przeciwko Izraelowi Włochy odmówiły Stanom Zjednoczonym dostępu do bazy Sigonella na Sycylii, a premier Meloni otwarcie skrytykowała operację przeciwko Iranowi.

Spór o Iran i NATO

Prezydent USA zauważył, że od dłuższego czasu nie prowadził rozmów z włoską premier. Pytany dlaczego, powiedział, że Giorgia Meloni jest „inna, niż myślał”.

– Bo nie chce nam pomóc w NATO. Nie chce pomóc w pozbyciu się Iranu posiadającego broń jądrową. Bardzo smutne… Jest zupełnie inna, niż myślałem – mówił prezydent USA.

Prezydent Trump powtórzył również, że Europa niszczy samą siebie z powodu swojej polityki imigracyjnej i energetycznej.

– Europa zmierza w złym kierunku z imigracją, niszczy się sama, pożera się od środka. Polityka imigracyjna niszczy Europę, nie jest już tym samym miejscem i jest to bardzo smutne – mówił Trump. – I bardzo szkodzą sobie energią. Płacą najwyższe koszty energii na świecie i nie chcą nawet walczyć o cieśninę Ormuz, skąd czerpią energię. Liczą na Donalda Trumpa, aby ją utrzymać.

Pytany, czy prosił Włochów i Europejczyków o trałowce, odpowiedział: – Prosiłem, żeby wysłali cokolwiek chcą, ale oni nie chcą, bo NATO to papierowy tygrys – powtórzył swoje wcześniejsze słowa.

Donald Trump o Viktorze Orbánie: Cóż, był moim przyjacielem

W wywiadzie amerykański prezydent odniósł się także do apelu pokojowego papieża Leona XIV. Trump stwierdził, że głowa Kościoła katolickiego nie dostrzega w pełni zagrożenia płynącego z irańskiego programu nuklearnego i nie powinien wypowiadać się na temat konfliktów zbrojnych. Wcześniej Trump ostro skrytykował papieża w mediach społecznościowych, wywołując oburzenie katolików na świecie.

– Nie rozumie tego, nie powinien mówić o wojnie, bo nie ma pojęcia, co się dzieje. Nie rozumie, że w Iranie zabito 42 000 protestujących w zeszłym miesiącu. Nie rozumie tego, prawda? – mówił prezydent USA.

Zapytany, czy jest zły z powodu porażki Orbána w wyborach na Węgrzech, Trump wyraził uznanie dla polityki migracyjnej węgierskiego premiera oraz ubolewanie nad jego porażką wyborczą, ale podkreślił, że „to nie były jego wybory”.

– Cóż, był moim przyjacielem. To znaczy, to nie były moje wybory, ale był moim przyjacielem. To dobry człowiek. Dobrze poradził sobie z imigracją. Nie pozwolił tym ludziom wjechać i zrujnować jego kraj, tak jak zrobiły to Włochy – ocenił Trump.