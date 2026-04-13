Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ostro skrytykował papieża Leona XIV, twierdząc, że jest słaby w walce z przestępczością i fatalny w polityce zagranicznej. Prezydent USA zamieścił też na Truth Social m.in. wygenerowaną przez AI grafikę, na której jest przedstawiony jako Jezus, kładący dłoń na czole leżącego w łóżku mężczyzny. W tle znajduje się m.in. flaga USA i Statua Wolności.

Do zachowania amerykańskiego przywódcy – krytycznie – odnoszą się polscy politycy i urzędnicy państwowi.

Są polskie reakcje na słowa Trumpa o papieżu. „Odklejenie”

Działania i słowa Trumpa skomentował między innymi Sławomir Cenckiewicz. „Wpis (i załączona do niego grafika) prezydenta Trumpa na temat Ojca św. Leona XIV przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików” – podkreślił w serwisie X szef BBN.

Do sprawy odniósł się także poseł KO Roman Giertych. „Niewiarygodne. Trump brutalnie atakuje papieża oskarżając go o wspieranie przestępstw. Takiej sytuacji nie było od czasów Związku Radzieckiego, aby przywódca mocarstwa atakował tak ostro papieża. Na dodatek Leon XIV to przecież Amerykanin. Zdumiewające” – napisał polityk.

„Tutaj kolejny atak na papieża. Zdaniem Trumpa Leon XIV szkodzi Kościołowi. Trump uważa także, że Leon został wybrany tylko dlatego, że kardynałowie chcieli wybrać Amerykanina, aby miał z nim dobry kontakt. Odklejenie tego człowieka przekracza wszelkie granice” – dodał Giertych w kolejnym wpisie.

Donald Trump: Nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta USA

W swoim wpisie Trump oburza się między innymi, że papież Leon XIV mówi o „strachu” przed jego administracją, „ale nie wspomina o strachu, który Kościół katolicki i wszystkie inne chrześcijańskie organizacje odczuwały w czasie COVID, gdy aresztowano księży, pastorów i innych za organizowanie nabożeństw – nawet na zewnątrz, przy zachowaniu odległości (między wiernymi) wynoszących 10 lub nawet 20 stóp” (ok. 3 i 6 metrów – red.).

„Lubię jego brata Louisa (Louis Martin to jeden z dwóch starszych braci papieża Leona – red.) dużo bardziej niż jego, ponieważ Louis jest za MAGA (akronim od hasła Make America Great Again – Uczyńmy Amerykę Znów Wielką). On to pojmuje, a Leon nie” – pisze też prezydent USA.

„Nie chcę papieża, który sądzi, że jest w porządku, aby Iran miał broń atomową. Nie chcę papieża, który sądzi, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, państwo, które wysyłało ogromne ilości narkotyków do USA i, co nawet gorsze, opróżniało swoje więzienia, w tym z morderców, handlarzy narkotyków i zabójców i wysyłało ich do naszego kraju” – kontynuuje Trump.

„I nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta USA, ponieważ robię dokładnie to, po co zostałem wybrany z ogromną przewagą, osiągając (jako prezydent – red.) rekordowo niski poziom przestępczości i najwyższe w historii notowania giełdy” – podkreśla.

Co pozwala odczytać grafikę jako symboliczny obraz przedstawiający Trumpa leczącego Amerykę.

Leon XIV krytykował działania Trumpa i mówił o „nieakceptowalnych” słowach

Leon XIV jest pierwszym w historii Amerykaninem, który został wybrany na papieża.

Unikający wyrazistych deklaracji politycznych Leon XIV skrytykował niedawno groźby Trumpa pod adresem Iranu – dzień przed ogłoszeniem zawieszenia broni prezydent USA groził „zniszczeniem całej cywilizacji”, jeśli Iran nie spełni stawianych mu warunków (chodziło o natychmiastowe odblokowanie Cieśniny Ormuz). Papież uznał, że słowa te były „nieakceptowalne”. Wzywał też do „głębokiej refleksji” na temat tego, jak w USA, pod rządami Trumpa, traktowani są imigranci.

Z kolei w Niedzielę Palmową papież mówił m.in., że „Jezus nie słucha modlitw tych, którzy prowadzą wojnę, i odrzuca ich, mówiąc: »Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi«” (ostatnie zdanie to cytat z biblijnej Księgi Izajasza). Słowa te powszechnie odebrano jako zawoalowaną krytykę sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha – Hegseth modlił się m.in. o „przytłaczającą przemoc działań wobec tych, którzy nie zasługują na litość”, a w swoich wypowiedziach na temat wojny z Iranem używał wątków religijnych.