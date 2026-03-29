W Niedzielę Palmową na placu Świętego Piotra w Watykanie zebrały się dziesiątki tysięcy ludzi. Przed rozpoczęciem nabożeństwa odbyła się upamiętniająca wjazd Jezusa do Jerozolimy procesja z palmami, której przewodniczył papież.

Leon XIV po raz pierwszy podczas swojego pontyfikatu przewodniczył Eucharystii w Niedzielę Męki Pańskiej. Przed rokiem ówczesny papież Franciszek przybył na plac Świętego Piotra na zakończenie mszy w Niedzielę Palmową, pozdrawiając uczestników. Mszę jako delegat papieża odprawił wtedy kard. Leonardo Sandri z Argentyny. Franciszek, który wcześniej przeszedł ciężkie zapalenie płuc, zmarł osiem dni później, 21 kwietnia 2025 r.

Papież Leon XIV: Jezus odrzuca wojnę

W niedzielę papież Leon XIV mówił, że w ostatnim wołaniu Jezusa do Boga słychać płacz tych zdruzgotanych, pozbawionych nadziei, chorych i samotnych. – Słyszymy przede wszystkim jęk boleści tych wszystkich, którzy są uciskani przez przemoc oraz ofiar wojny – podkreślił. Mówił, że Jezus pragnie pojednać świat w objęciach Boga i zburzyć mury, które oddzielają ludzi od Boga i od bliźnich.

Przesłanie głowy Kościoła katolickiego miało antywojenny charakter. – Oto nasz Bóg, Jezus, Król Pokoju, który odrzuca wojnę, którego nikt nie może wykorzystać do usprawiedliwienia wojny – powiedział Leon XIV. – Jezus nie słucha modlitw tych, którzy prowadzą wojnę, i odrzuca ich, mówiąc: „Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi” – kontynuował, przywołując fragment Biblii z Księgi Izajasza.

Papież, który w ostatnim czasie krytykował wojnę USA i Izraela z Iranem, nie wymienił w homilii nazwiska żadnego ze światowych przywódców. Wcześniej Leon XIV apelował o natychmiastowe zawieszenie broni, wzywał też do wprowadzenia zakazu bombardowań lotniczych.

Niedziela Palmowa. Papież Leon XIV apeluje o pokój

Niektórzy przedstawiciele administracji Donalda Trumpa przywoływali język religijny, by uzasadnić atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth, który organizuje chrześcijańskie nabożeństwa w Pentagonie, w środę modlił się o „przytłaczającą przemoc działań wobec tych, którzy nie zasługują na litość”.

W Niedzielę Palmową papież nawiązał do fragmentu Biblii, w którym Jezus w Ogrójcu zganił Piotra za sięgnięcie po miecz. Jezus „nie chwycił za broń, nie bronił się, nie stoczył żadnej wojny” – podkreślił. – Objawił łagodne oblicze Boga, który zawsze odrzuca przemoc, i zamiast ocalić samego siebie, pozwolił przybić się do krzyża, aby objąć wszystkie krzyże postawione w każdym czasie i miejscu w dziejach ludzkości – kontynuował.

– Chrystus, Król Pokoju, wciąż woła ze swojego krzyża: Bóg jest miłością! Zmiłujcie się! Odłóżcie broń, pamiętajcie, że jesteście braćmi! – mówił pod koniec homilii papież. Leon XIV przytoczył też słowa modlitwy do Matki Bożej: „Daj nam pewność, że (...) dni niesprawiedliwości są już policzone; że łuny wojenne zmniejszą się do rozmiarów świateł zmierzchu; (...) że łzy bólu wszystkich ofiar przemocy będą w końcu osuszone”.

Rośnie liczba ofiar ataku USA i Izraela na Iran

USA i Izrael rozpoczęły atak na Iran 28 lutego. W ciągu pierwszego miesiąca wojny, która objęła także inne kraje regionu, zginęło ok. 1900-3460 osób w Iranie, ok. 1200 osób oraz 400 bojowników Hezbollahu w Libanie, a także ponad 100 ludzi w Iraku. Ofiary śmiertelne odnotowano również w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie czy Bahrajnie. Amerykanie stracili 13 żołnierzy, w Izraelu zginęło 20 osób, w tym rolnik zabity omyłkowo przez izraelskie wojsko, czterech izraelskich żołnierzy zginęło w Libanie.