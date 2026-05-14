To pierwszy znany przypadek groźby zastosowania najwyższej kary kościelnej za pontyfikatu papieża Leona XIV.

W oficjalnym stanowisku prefekt watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary Victor Fernandez wezwał Bractwo do rezygnacji z planów wyświęcenia biskupów bez zgody Rzymu.

– Taka ceremonia stanowiłaby poważne wykroczenie przeciwko Bogu i skutkowałaby ekskomuniką przewidzianą przez Kościół – podkreślił kardynał Fernandez.

Bractwo św. Piusa X odrzuca reformy Soboru Watykańskiego II

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X to założona w Szwajcarii wspólnota ultratradycjonalistyczna, która od dekad pozostaje w konflikcie z Watykanem.

Grupa sprzeciwia się kluczowym reformom Soboru Watykańskiego II z lat 60. XX wieku. Sobór ten zmienił wiele aspektów funkcjonowania Kościoła katolickiego, otwierając go szerzej na współczesny świat i wiernych. Jedną z najbardziej symbolicznych reform było odejście od obowiązkowej liturgii łacińskiej. Od tego momentu msze mogły być odprawiane w językach narodowych.

Bractwo św. Piusa X odrzuciło tę zmianę, argumentując, że łaciński ryt zachowuje większą tajemniczość, powagę i formalny charakter liturgii.

Kwestia tradycyjnej mszy łacińskiej pozostaje jednym z najbardziej zapalnych tematów w Kościele katolickim. Zwolennicy dawnego rytu podkreślają jego duchowy i historyczny wymiar, przeciwnicy ostrzegają, że część środowisk tradycjonalistycznych wykorzystuje liturgię jako narzędzie sprzeciwu wobec współczesnego nauczania Kościoła.

Watykan ostrzega przed schizmą w Kościele

Dykasteria Nauki Wiary oceniła, że wyświęcenie biskupów bez zgody papieża oznaczałoby formalne zerwanie jedności z Kościołem katolickim i stworzenie schizmy.

W prawie kanonicznym taki akt należy do najpoważniejszych naruszeń dyscypliny kościelnej. Ekskomunika oznacza m.in. wyłączenie z życia sakramentalnego Kościoła.

Spór wokół Bractwa św. Piusa X trwa od dziesięcioleci, jednak obecne ostrzeżenie pokazuje, że pontyfikat papieża Leona może oznaczać bardziej zdecydowane działania wobec środowisk odrzucających reformy Soboru Watykańskiego II.