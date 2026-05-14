Papież Leon XIV
To pierwszy znany przypadek groźby zastosowania najwyższej kary kościelnej za pontyfikatu papieża Leona XIV.
W oficjalnym stanowisku prefekt watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary Victor Fernandez wezwał Bractwo do rezygnacji z planów wyświęcenia biskupów bez zgody Rzymu.
– Taka ceremonia stanowiłaby poważne wykroczenie przeciwko Bogu i skutkowałaby ekskomuniką przewidzianą przez Kościół – podkreślił kardynał Fernandez.
Pontyfikat Leona XIV może być jednym z najbardziej znaczących pontyfikatów w najnowszej historii Kościoła, nie tyle poprzez gesty, lecz poprzez zmi...
Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X to założona w Szwajcarii wspólnota ultratradycjonalistyczna, która od dekad pozostaje w konflikcie z Watykanem.
Grupa sprzeciwia się kluczowym reformom Soboru Watykańskiego II z lat 60. XX wieku. Sobór ten zmienił wiele aspektów funkcjonowania Kościoła katolickiego, otwierając go szerzej na współczesny świat i wiernych. Jedną z najbardziej symbolicznych reform było odejście od obowiązkowej liturgii łacińskiej. Od tego momentu msze mogły być odprawiane w językach narodowych.
Bractwo św. Piusa X odrzuciło tę zmianę, argumentując, że łaciński ryt zachowuje większą tajemniczość, powagę i formalny charakter liturgii.
Kwestia tradycyjnej mszy łacińskiej pozostaje jednym z najbardziej zapalnych tematów w Kościele katolickim. Zwolennicy dawnego rytu podkreślają jego duchowy i historyczny wymiar, przeciwnicy ostrzegają, że część środowisk tradycjonalistycznych wykorzystuje liturgię jako narzędzie sprzeciwu wobec współczesnego nauczania Kościoła.
Wizje chrześcijaństwa i polityki papieża oraz prezydenta USA są radykalnie odmienne. Dyplomacja, retoryka czy polityczne zabiegi nie mogą tego zmie...
Dykasteria Nauki Wiary oceniła, że wyświęcenie biskupów bez zgody papieża oznaczałoby formalne zerwanie jedności z Kościołem katolickim i stworzenie schizmy.
W prawie kanonicznym taki akt należy do najpoważniejszych naruszeń dyscypliny kościelnej. Ekskomunika oznacza m.in. wyłączenie z życia sakramentalnego Kościoła.
Spór wokół Bractwa św. Piusa X trwa od dziesięcioleci, jednak obecne ostrzeżenie pokazuje, że pontyfikat papieża Leona może oznaczać bardziej zdecydowane działania wobec środowisk odrzucających reformy Soboru Watykańskiego II.
