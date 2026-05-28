Ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon określił decyzję jako „oburzającą” i zarzucił władzom organizacji rozpowszechnianie fałszywych informacji. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu podkreślił, że Izrael nie zamierza dalej współpracować z obecnym sekretarzem generalnym.

Według izraelskiego dyplomaty szczególnie kontrowersyjne jest zestawienie Izraela z Hamasem w jednym dokumencie dotyczącym stosowania przemocy seksualnej podczas konfliktów zbrojnych. Danon stwierdził, że oskarżanie izraelskich sił bezpieczeństwa o wykorzystywanie przemocy seksualnej jako narzędzia wojny jest bezpodstawne i motywowane politycznie .

„Haniebna i absurdalna decyzja”

Izraelskie MSZ również skrytykowało działania ONZ, nazywając organizację „upolitycznioną i skorumpowaną”, a jej decyzję - „haniebną i absurdalną”. Zdaniem resortu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres „wykorzystuje teraz swoje ostatnie miesiące jako sekretarz generalny, by fabrykować bezpodstawne oskarżenia przeciwko Izraelowi”.

„Mając na uwadze, że António Guterres zdecydował się złamać wszelkie standardy uczciwości, integralności i profesjonalizmu, Izrael podjął decyzję o zerwaniu wszystkich więzi z biurem sekretarza generalnego i będzie czekać na powołanie nowego sekretarza generalnego ONZ” - czytamy we wpisie Izraelskiego MSZ na X.

ONZ wskazuje na „wiarygodne informacje”

Jak wynika z raportu ONZ, organizacja dysponuje „wiarygodnymi informacjami” dotyczącymi przypadków przemocy seksualnej wobec Palestyńczyków przetrzymywanych w izraelskich więzieniach i ośrodkach detencyjnych.

Przedstawiciele ONZ podkreślili jednocześnie, że międzynarodowi obserwatorzy nie otrzymali zgody na wizyty kontrolne w tych placówkach.

Izrael odrzuca zarzuty. Danny Danon przekonywał, że przedstawiciele ONZ byli zapraszani do przeprowadzenia kontroli na miejscu, jednak — jak twierdzi — nie skorzystali z tej możliwości.

Relacje Izraela z ONZ coraz gorsze

Stosunki pomiędzy Izraelem a Organizacją Narodów Zjednoczonych pozostają napięte od czasu ataku Hamasu z 7 października 2023 roku i rozpoczęcia wojny w Strefie Gazy. Władze izraelskie wielokrotnie krytykowały António Guterresa za komentarze dotyczące działań militarnych Izraela w Gazie. W 2024 roku sekretarz generalny ONZ został nawet uznany w Izraelu za persona non grata.

Dodatkowym źródłem konfliktu są oskarżenia Izraela wobec części pracowników UNRWA — agencji ONZ ds. uchodźców palestyńskich — którym zarzucono udział w ataku Hamasu z października 2023 roku.