Izrael zamyka granicę przed sekretarzem generalnym ONZ. Jest persona non grata

Kac poinformował, że jest to spowodowane brakiem jednoznacznego potępienia ataku Iranu na Izrael. Do ataku doszło wieczorem 1 października po tym, jak Izrael rozpoczął w nocy z 30 września na 1 października operację lądową swojej armii na terytorium Libanu.



Kac napisał, że „ten, kto nie potępia jednoznacznie haniebnego ataku Iranu na Izrael, jak zrobiło to niemal każde państwo na świecie, nie zasługuje na to, by postawić stopę na izraelskie ziemi”.



„To jest sekretarz generalny ONZ, który nadal nie potępił masakry i seksualnych okrucieństw popełnionych przez morderców z Hamasu 7 października, ani nie podjął żadnych wysiłków, by określić ich (Hamas – red.) organizacją terrorystyczną” - dodał szef MSZ Izraela.