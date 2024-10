Działania izraelskich komandosów i żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych w Libanie wspiera izraelska artyleria i lotnictwo. Siły Obronne Izraela podkreślają, że jest to operacja „ograniczona” i wymierzona w „precyzyjnie wyznaczone cele”. Atakowane mają być wsie w południowym Libanie, z których Hezbollah – jak wynika z komunikatu izraelskiej armii – mógłby zaatakować cele w Izraelu.



Izrael atakuje Liban. Miliony osób uciekły ze swoich domów

Hezbollah jest jednym z najważniejszych sojuszników Iranu w regionie. Na Zachodzie istnieje obawa, że eskalacja działań Izraela przeciwko Hezbollahowi może doprowadzić do bezpośredniego włączenia się Iranu do wojny, co mogłoby wywołać wielką wojnę na Bliskim Wschodzie. Na razie jednak Iran zachowuje powściągliwość wobec działań Izraela.



W ciągu doby w izraelskich nalotach na Liban zginęło co najmniej 95 osób

Źródło w libańskich siłach bezpieczeństwa w rozmowie z agencją Reutera podaje, że izraelskie jednostki, które weszły do Libanu w nocy, prawdopodobnie prowadzą rozpoznanie. Może to oznaczać, że obecna faza operacji poprzedza szerszą interwencję wojskową.



Libańska armia miała wycofać się z pozycji na granicy ok. 5 km w głąb Libanu. Siły zbrojne Libanu zazwyczaj unikają włączania się w walki między Hezbollahem a Izraelem.