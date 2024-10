Według nieoficjalnych informacji libańska armia miała w poniedziałek wieczorem wycofać się z granicy, przesuwając się ok. 5 km w głąb Libanu. Rzecznik libańskiej armii nie potwierdził, ani nie zaprzeczył tym doniesieniom. Jak podkreśla Reuters libańska armia tradycyjnie nie angażuje się w walki pomiędzy Izraelem a Hezbollahem.



W poniedziałek minister obrony Izraela, Jo'aw Gallant, informował lokalne władze w północnym Izraelu, że kolejna faza operacji na granicy południowej Libanu „rozpocznie się wkrótce”. Celem działań ma być umożliwienie powrotu do swoich domów Izraelczyków, którzy musieli uciekać z pogranicza przez ostrzał Hezbollahu. Hezbollah ostrzeliwuje granicę Izraela od 8 października 2023 roku, w akcie solidarności z walczącym z izraelską armią w Strefie Gazy Hamasem.



CNN, powołując się na przedstawicieli władz Izraela podaje, że izraelska operacja lądowa w południowym Libanie będzie miała ograniczony zasięg, a jej celem nie jest „długoterminowa okupacja” libańskiego pogranicza. Nie podają jednak jak długo mają trwać działania na terytorium Libanu.



Arsenał rakietowy Izraela PAP

Izrael zbombardował obóz dla palestyńskich uchodźców w Libanie

Wejście izraelskich żołnierzy do Libanu oznacza kolejną eskalację w konflikcie na Bliskim Wschodzie, który wybuchł 7 października 2023 roku, gdy Izrael został niespodziewanie zaatakowany przez Hamas. W odpowiedzi izraelska armia rozpoczęła operację odwetową w Strefie Gazy. W ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1 200 osób, a ok. 250 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy. W izraelskiej operacji odwetowej – jak podaje strona palestyńska – zginęło ok. 41 300 osób, a niemal wszyscy mieszkańcy Strefy Gazy (2,3 mln osób) musieli uciekać ze swoich domów.