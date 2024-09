Pierwszy taki atak Izraela na Bejrut. Coraz goręcej na Bliskim Wschodzie

Ponad tysiąc ofiar izraelskich nalotów na Liban

W Libanie w niedzielę, w wyniku izraelskich ataków z powietrza, zginąć miało co najmniej 105 osób. Ministerstwo Zdrowia tego kraju podaje, że w ciągu dwóch tygodni w wyniku izraelskich nalotów zginęło ponad 1 000 osób, a ok. 6 tysięcy zostało rannych. Resort nie precyzuje jak wiele ofiar to cywile. Libański rząd podał, że milion osób, jedna piąta populacji kraju, musiało uciekać ze swoich domów.



Izrael prowadzi ataki powietrzne na Liban po tym, jak rząd Beniamina Netanjahu rozszerzył cele wojny w Strefie Gazy o umożliwienie powrotu mieszkańców Izraela na pogranicze z Libanem. Północna granica Izraela była ostrzeliwana przez Hezbollah od 8 października 2023 roku, przez co Izrael musiał ewakuować stamtąd kilkadziesiąt tysięcy swoich obywateli.



Joe Biden, pytany o to czy da się uniknąć pełnowymiarowej wojny na Bliskim Wschodzie odparł: „Trzeba to zrobić”

Izrael atakuje przede wszystkim cele na południu Libanu, skąd prowadzony jest ostrzał izraelskiego pogranicza. Atakom tym towarzyszą jednak uderzenia na cele w rejonie Bejrutu. W niedzielę - jak podaje Reuters – nad Bejrutem unosiły się izraelskie drony, a w pobliżu stolicy Libanu słychać było eksplozje.



Stany Zjednoczone apelują do Izraela o dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu z Hezbollahem. Prezydent USA, Joe Biden, pytany o to czy da się uniknąć pełnowymiarowej wojny na Bliskim Wschodzie odparł: „Trzeba to zrobić”. Biden zapowiedział, że będzie rozmawiał z Beniaminem Netanjahu na temat obecnej sytuacji w regionie.