Atak Izraela na Liban. Premier Libanu zabrał głos

Prosimy o więcej pomocy, aby zwiększyć podejmowane przez nas wysiłki mające na celu dostarczenie pomocy przesiedlonym cywilom Nadżib Mikati, tymczasowy premier Libanu

- Bardzo doceniamy ciągłe wsparcie zapewniane nam przez ONZ, doceniamy wsparcie siostrzanych arabskich państw i innych przyjaznych krajów. Dziś prosimy o więcej pomocy, aby zwiększyć podejmowane przez nas wysiłki mające na celu dostarczenie pomocy przesiedlonym cywilom – mówił Mikati.



- Ustanowiliśmy we współpracy i przy partnerstwie z ONZ instytucje i ramy, zapewniające szybkie, skuteczne i transparentne świadczenie pomocy humanitarnej – dodał.



- Stójcie nadal przy Libanie i pomagajcie nam chronić naszych obywateli, dopóki nie będą mogli powrócić do swoich domów i miast - zakończył wystąpienie Mikati.



Izraelska armia: Hezbollah chciał nas zaatakować z terytorium Libanu

Tymczasem rzecznik izraelskiej armii, admirał Daniel Haggari poinformował, że Hezbollah przygotowywał się do wykorzystania przygranicznych wiosek do ataku na Izrael podobnego do tego, jaki Hamas przeprowadził 7 października 2023 roku. Z tego komunikatu wynika, że operacja lądowa w Izraelu ma charakter prewencyjny.