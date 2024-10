Harris podkreśliła, że „jednoznacznie potępia atak”, do którego Iran użył ok. 200 pocisków balistycznych. Jak dodała Iran jest „destabilizującą, groźną siłą na Bliskim Wschodzie”, a wtorkowy atak na Izrael jest kolejnym na to dowodem.



Reklama

Dlaczego Iran zaatakował Izrael?

Iran zaatakował Izrael po tym jak izraelska armia weszła do Libanu, w którym prowadzi „ograniczoną operację” wymierzoną w Hezbollah. Operację lądową Izraela w Libanie poprzedził tydzień intensywnych nalotów na ten kraj, w których zginęło ok. 1 000 osób, w tym przywódca Hezbollahu, Hassan Nasrallah. Z domów musiało uciekać ok. miliona Libańczyków.



Hezbollah jest jednym z najważniejszych regionalnych sojuszników Libanu. Obecnie Izrael prowadzi działania wymierzone w tą organizację, które mają doprowadzić do zaprzestania ostrzału izraelskiego pogranicza przez Hezbollah, co umożliwi kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców Izraela powrót do swoich domów.