Alarm i eksplozje w Tel Awiwie. Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela

Dodaje, że prawdopodobnie jest to znacznie większy atak niż w kwietniu. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że tym razem Iran wystrzelił rakiety balistyczne, których dotarcie do Izraela zajęło 10–12 minut, podczas gdy w kwietniu były to drony, które poruszały się znacznie wolniej, więc izraelskie wojsko miało więcej czasu na ich przechwycenie.

Zamknięta przestrzeń powietrzna przy granicy z Jordanią, lotnisko Ben Gurion nie działa

Izraelskie wojsko wydało oświadczenie: „Niedawno wystrzelono rakiety z Iranu w stronę państwa Izrael. Poinstruowano was, abyście zachowali czujność i dokładnie wykonywali instrukcje Dowództwa Frontu Wewnętrznego. W ciągu ostatnich kilku minut Dowództwo Frontu Wewnętrznego rozesłało instrukcje dotyczące ratowania życia w różnych obszarach w całym kraju. Społeczeństwo proszone jest o przestrzeganie wytycznych. Po usłyszeniu syreny należy wejść do chronionego miejsca i pozostać tam do odwołania. Siły Obronne Izraela robią i zrobią wszystko, co konieczne, aby chronić ludność cywilną Państwa Izrael”.

„Wybuchy, które słyszycie, są skutkiem przechwyceń lub spadających pocisków” – zapewniło izraelskie wojsko. Oświadczyło też, że „obecnie identyfikuje i przechwytuje rakiety”.

Izraelski system obrony powietrznej, tzw. Żelazna Kopuła, to system, który wykorzystuje radary do wykrywania i przechwytywania rakiet, pocisków rakietowych i dronów. Składa się z szeregu jednostek mobilnych holowanych przez ciężarówki, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Kiedy ich radary wykryją zagrożenie, informacja jest wysyłana do „centrum zarządzania walką”, gdzie personel wojskowy analizuje je, przewiduje drogę i planowane miejsce uderzenia oraz decyduje, której wyrzutni rakiet użyć do przechwycenia. Kopuła, zwana po hebrajsku Kippat Barzel, reaguje w ciągu kilku sekund i jest obsługiwana przez całą dobę.

Z kolei Radio Armii Izraelskiej podało, że starty i lądowania na głównym międzynarodowym lotnisku Ben Gurion zostały zawieszone. Media państwowe podają, że zamnięta jest również przestrzeń powietrzna przy granicy z Jordanią.