W kontekście ataku z 1 października gen. Ryder mówił, że był on „dwa razy większy jeśli chodzi o skalę” niż atak z 13 kwietnia, gdy Iran po raz pierwszy przeprowadził bezpośredni atak na Izrael, w odwecie za atak Izraela na konsulat Iranu w Damaszku. - Tak, ok. dwa razy większy jeśli chodzi o użycie pocisków balistycznych – sprecyzował. 13 kwietnia Iran użył do ataku ok. 350 środków napadu powietrznego, ale w dużej części były to drony i pociski manewrujące znacznie łatwiejsze do zwalczania niż pociski balistyczne.