Jednocześnie prof. Milczanowski wyraził wątpliwość czy Hezbollah uda się Izraelowi wyeliminować. - Oczywiście, że się nie da pokonać (Hezbollahu). Skoro Hamasu nie udało się pokonać wchodząc do Strefy Gazy i metodycznie niszcząc struktury od północy aż do samej granicy z Egiptem, to jak można zniszczyć Hezbollah nalotami, czy ograniczonym uderzeniem na Liban? To nierealne. Chodzi o osłabienie struktur - dodał.