Słowacja. Z populacji niedźwiedzi „usunięto” ponad 200 zwierząt

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są przyczyny eliminacji niedźwiedzi na Słowacji?

Jakie działania podjęto w związku z rosnącą liczbą zgłoszeń o niedźwiedziach brunatnych?

Jakie stanowisko zajmuje Greenpeace Polska wobec odstrzału niedźwiedzi brunatnych?

Jakie zmiany planowane są w podejściu do monitoringu i ochrony niedźwiedzi w Bieszczadach?

W ostatnich miesiącach zespoły interwencyjne wyeliminowały 95 niedźwiedzi, a myśliwi, korzystając z zezwoleń Ministerstwa Środowiska, zastrzelili 106 zwierząt. Prawie 30 niedźwiedzi zginęło w wyniku wypadków drogowych lub w wyniku ataków drapieżników, kilka zostało zabitych przez kłusowników, a trzy młode niedźwiedzie zostały schwytane i umieszczone w ogrodach zoologicznych.

Reklama Reklama

Dyrektor Państwowej Ochrony Przyrody (SOP) Roman Fajth poinformował w czwartek na konferencji prasowej, że 99 proc. osobników zostało upolowanych w pobliżu miast i miasteczek. Przekonywał, że były to osobniki wielokrotnie wypychane z obszarów miejskich, które wielokrotnie powracały do ​​miast.

Odstrzał niedźwiedzi „bez wpływu na transfer genów”

Według dyrektora SOP, eliminacja 239 osobników nie będzie miała negatywnego wpływu na populację niedźwiedzi na Słowacji, a transfer genów zostanie zachowany. Fajth przypomniał, że zespoły interwencyjne od sierpnia prowadzą monitoring niedźwiedzi brunatnych i badania mające na celu określenie stanu zdrowia populacji. Według niego stan zdrowia niedźwiedzi na Słowacji pogarsza się.