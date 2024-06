Izraelski minister po decyzji ONZ: Nie liczy się, co mówią goje

Ambasador Izraela oburzony

Izraelscy politycy i dyplomaci zareagowali oburzeniem na decyzję António Guterresa. "Hamas będzie jeszcze bardziej wykorzystywał szkoły i szpitale, ponieważ ta haniebna decyzja sekretarza generalnego da Hamasowi tylko nadzieję na przetrwanie i przedłuży wojnę oraz cierpienia" - napisał Erdan w oświadczeniu. Izrael opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym Erdan strofuje szefa biura Guterresa twierdząc, że decyzja szefa ONZ jest niemoralna, a "armia Izraela jest najbardziej moralna na świecie".

Rzecznik sekretarza generalnego ONZ oświadczył, że telefon do Erdana był uprzejmością w stosunku do państwa, które pierwszy raz znalazło się w załączniku do raportu. - Opublikowanie tego nagrania na Twitterze jest szokujące i niedopuszczalne. Szczerze, podczas moich 24 lat w tej organizacji nigdy się z czymś takim nie spotkałem - podkreślił.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Izrael zbombardował szkołę ONZ w Strefie Gazy. Palestyńczycy: 27 ofiar Izraelskie myśliwce zaatakowały szkołę ONZ w Nusajrat w środkowej części Strefy Gazy. Izraelska armia wyjaśnia, że atak miał związek z tym, iż szkoła była wykorzystywana przez Hamas, a w ataku mieli zginąć członkowie Hamasu, którzy brali udział w ataku z 7 października na Izrael. Zaprzeczają temu Palestyńczycy.

Netanjahu: ONZ na czarnej liście

Premier Izraela Beniamin Netanjahu oświadczył, że "ONZ umieściła się na czarnej liście historii". Do sprawy odniósł się też Beni Ganc, minister izraelskiego gabinetu wojennego. - Nie liczy się to, co mówią goje, ale to, co robią Żydzi - skomentował, przytaczając słowa pierwszego premiera Izraela Dawida Ben Guriona.

Ambasador Palestyny przy ONZ Rijad Mansur podkreślił, że umieszczenie Izraela na "liście wstydu" "nie przywróci życia dziesiątkom tysięcy palestyńskich dzieci, które na przestrzeni dekad zostały zabite przez Izrael". "Ale to ważny krok w dobrą stronę" - dodał.