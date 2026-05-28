Dwaj urzędnicy administracji Donalda Trumpa nominowani do Departamentu Skarbu – Skarbnik USA Brandon Beach oraz jego starszy doradca Mike Brown – mieli wielokrotnie wzywać personel podległego im Biura Grawerowania i Druku do przygotowania prototypów banknotu z podobizną obecnego prezydenta, dowiedział się „The Washington Post” od czterech obecnych i byłych pracowników.

Powstanie banknot 250-dolarowy z wizerunkiem Donalda Trumpa?

Polityczni nominaci mieli już od zeszłego roku naciskać na biuro odpowiedzialne za drukowanie krajowych pieniędzy, aby zaprojektowało banknot o nominale 250 dolarów z portretem Donalda Trumpa. Jak podkreśliły źródła dziennika, krok ten wywołał poważne obawy, ponieważ federalne prawo zezwala obecnie na umieszczanie na banknotach podobizn wyłącznie osób zmarłych.

Gdyby urzędnicy Donalda Trumpa dopięli swego, byłby to pierwszy taki przypadek od ponad 150 lat. Żadna żyjąca osoba nie pojawiła się na amerykańskiej walucie od 1866 roku, kiedy to zakazano takich praktyk po tym, jak wizerunek urzędnika średniego szczebla Departamentu Skarbu znalazł się na banknocie 5-centowym. Ustawa, która pozwoliłaby na umieszczenie Donalda Trumpa na banknocie 250-dolarowym, została złożona w Kongresie w 2025 roku w celu upamiętnienia 250-lecia narodu, jednak utknęła w martwym punkcie.

W ramach tych działań Brandon Beach miał w sierpniu i wrześniu dostarczyć pracownikom biura projekty koncepcyjne banknotu. Jeden z nich przedstawia twarz Donalda Trumpa w centralnej części 250-dolarówki, pomiędzy podpisami prezydenta i sekretarza skarbu Scotta Bessenta – wynika z relacji jednego z pracowników oraz dokumentów, do których dotarł „The Washington Post”.

Makietę zaprojektował brytyjski malarz Iain Alexander. Artysta twierdzi, że rozmawiał o tym z samym Trumpem i prezydent osobiście zatwierdził poprawki do jego pierwotnego projektu, takie jak dodanie barw amerykańskiej flagi oraz logo upamiętniającego 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.

Sprzeciwiła się stworzeniu banknotu z Donaldem Trumpem, straciła stanowisko

Pracownicy, z którymi rozmawiał dziennik, wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości w obawie przed odwetem. Nic dziwnego – dyrektorka biura ds. druku pieniędzy Patricia „Patty” Solimene, która sprzeciwiała się tym działaniom, 27 kwietnia została nagle przeniesiona przez kierownictwo Departamentu Skarbu na inne stanowisko. Następnego dnia napisała w wiadomości e-mail do współpracowników, że odchodzi z „ciężkim sercem” i „nie było to jej wyborem”.

W oświadczeniu rzecznik Departamentu Skarbu przekazał, że biuro ds. druku „prowadzi odpowiednie planowanie i analizy due diligence” w odpowiedzi na proponowane przepisy.

„Jeśli ten mandat ustawodawczy zostanie podpisany i wejdzie w życie, BEP podejmie proaktywne działania w celu wyprodukowania pamiątkowego banknotu o nominale 250 dolarów, który w odpowiedni sposób upamiętni 250. rocznicę powstania naszego wspaniałego narodu” – napisano w oświadczeniu.