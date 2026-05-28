Kontrole pracowników na L4. Kiedy ZUS może wstrzymać lub obniżyć zasiłek?
Każdego kwartału ZUS przeprowadza ponad 100 tys. kontroli zwolnień lekarskich. W wielu przypadkach kończą się one wstrzymaniem wypłaty zasiłku. 13 kwietnia 2026 r. zmieniły się przepisy określające, w jakich przypadkach pracownicy mogą stracić prawo do zasiłku oraz zasady kontroli.
Jak wynika z danych ZUS, w I kwartale 2026 r. skontrolowano więcej osób niż w końcówce 2025 r. Między styczniem a marcem 2026 r. przeprowadzono 111,6 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.
Wydano 5,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych, a kwota wstrzymanych zasiłków wyniosła prawie 9,8 mln zł. Obniżono także wypłaty świadczeń o niemal 73,8 mln zł. Dotyczyło to 36,3 tys. osób. Obniżka ta wynikała z ograniczenia podstawy zasiłku do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia po zakończeniu zatrudnienia.
Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2026 r. wyniosła 83 561,2 tys. zł.
W ostatnim kwartale 2025 r. ZUS przeprowadził natomiast 110,9 tys. kontroli i wydał 6,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 11,4 mln zł. Obniżono wypłaty o 64 mln zł w przypadku 30,3 tys. osób. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń wyniosła 75,3 mln zł.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kontrola polega na ustaleniu, czy w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik:
Zgodnie ze zmianami w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które weszły w życie 13 kwietnia 2026 r., prawo do kontrolowania pracowników na L4 uzyskali także przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 20 osób. Wcześniej miały do tego prawo tylko firmy zatrudniające powyżej 20 ubezpieczonych.
