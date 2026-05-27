Emmanuel Macron i Jonas Gahr Støre
Ruch Oslo ma wymiar symboliczny i strategiczny. Norwegia od dekad była uznawana za tzw. państwo atlantyckie, które swoje bezpieczeństwo opierało przede wszystkim na ścisłym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.
Jak informuje agencja Reutera, Støre udał się w środę po południu do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem i podpisze nową umowę obronną z Francją. Porozumienie obejmuje m.in. przystąpienie Norwegii do francuskiej inicjatywy odstraszania nuklearnego.
Rosja prowadzi największe od lat ćwiczenia „atomowej triady": samolotów, okrętów i wyrzutni naziemnych. Na Białorusi wojsko rozwozi prawdziwe ładun...
– Podejmujemy tę decyzję w świetle obecnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie, w tym masowej militaryzacji Rosji, również w obszarze nuklearnym, oraz jej pełnoskalowej wojny przeciwko innemu państwu europejskiemu – powiedział Støre w rozmowie z NTB.
Premier podkreślił jednocześnie, że w czasie pokoju na terytorium Norwegii nie będzie rozmieszczona żadna broń jądrowa.
Norwegia, kraj liczący 5,6 mln mieszkańców, jest członkiem NATO, ale pozostaje poza Unią Europejską. Dzieli jednak granicę z Rosją w regionie Arktyki.
W marcu Francja zaproponowała rozszerzenie swojego nuklearnego parasola ochronnego na inne państwa europejskie, co w praktyce oznacza możliwość objęcia ich francuskim odstraszaniem nuklearnym w przypadku ataku.
W tym roku Oslo wspomoże Ukrainę 9 mld dol. pomocy wojskowej oraz urządzeniami dla systemu energetycznego i gazem na potrzeby cywilne.
Norwegia dołącza tym samym do grona państw objętych takimi gwarancjami ze strony Paryża, po Polsce i Litwie, które również graniczą z Rosją.
Według Federacji Amerykańskich Naukowców (FAS), Rosja i Stany Zjednoczone dysponują największymi arsenałami nuklearnymi na świecie – po ponad 5 tys. głowic. Chiny posiadają ok. 500, Francja ok. 290, a Wielka Brytania 225.
