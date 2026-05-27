Izraelska armia opublikowała komunikat ostrzegający mieszkańców Tyru i okolicznych wiosek przed zbliżającymi się atakami wojskowymi. Według strony izraelskiej operacja stanowi część kampanii wymierzonej w Hezbollah.

Reklama Reklama

Do oświadczenia dołączono mapę obszarów przeznaczonych do ewakuacji, obejmującą znaczną część Tyru. Informację o nakazie przekazała również libańska Narodowa Agencja Informacyjna.

– Natychmiast opuśćcie swoje domy i udajcie się na północ od rzeki Zahrani – zaapelował rzecznik izraelskiej armii ds. kontaktów z mediami arabskimi Awichaj Adrai. – Ostrzegamy, że obecność na południe od rzeki Zahrani może narazić wasze życie – dodał.

W wyniku izraelskich nalotów przeprowadzonych w środę zginął co najmniej jeden libański żołnierz oraz dwóch cywilów.

Więcej szczegółów wkrótce