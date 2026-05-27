Według nowych ustaleń brytyjskich służb specjalnych liczba rosyjskich żołnierzy zabitych od początku wojny w Ukrainie zbliża się do pół miliona. To jeden z najbardziej szczegółowych publicznych szacunków dotyczących wyłącznie poległych wojskowych, ponieważ wcześniejsze dane najczęściej obejmowały łącznie zabitych i rannych.

Reklama Reklama

Szefowa brytyjskiej agencji wywiadowczej GCHQ stwierdziła, że skala strat pokazuje, iż siły Putina „cofają się na polu walki”.

Wystąpienie Keast-Butler odbyło się podczas dorocznej oceny zagrożeń w Bletchley Park. Keast-Butler ostrzegła, że Rosja nasila działania hybrydowe wobec Wielkiej Brytanii i państw europejskich, atakując infrastrukturę krytyczną, procesy demokratyczne oraz łańcuchy dostaw.

Rosja rzadko ujawnia dane o poległych

Moskwa bardzo rzadko publikuje oficjalne informacje dotyczące liczby poległych żołnierzy.

Gdy w marcu 2022 roku rosyjski dziennik „Komsomolska Prawda” powołując się na MON napisał, że podczas operacji specjalnej na Ukrainie (Rosja długo używała tego określenia jako jedynego obowiązującego w kontekście inwazji na Ukrainie – red.) Siły Zbrojne Rosji straciły 9861 osób, 16153 zostały ranne, informacja ta błyskawicznie zniknęła ze strony internetowej gazety, a „Komsomolska Prawda” oświadczyła, że padła ofiarą ataku hakerskiego.

Ostatni raz rosyjskie władze podały oficjalne dane we wrześniu 2022 roku, informując o niespełna 6 tys. zabitych wojskowych. Od tamtej pory Kreml praktycznie nie aktualizował statystyk dotyczących strat armii.

Niezależni analitycy oraz zachodnie wywiady od miesięcy wskazują jednak, że rzeczywista liczba ofiar jest wielokrotnie wyższa. Szacunki różnią się w zależności od źródeł, ale regularnie mówią o setkach tysięcy zabitych i rannych rosyjskich żołnierzy.

Czytaj więcej Polityka „Chory człowiek z rewolwerem”. Ostry komentarz Sikorskiego do gróźb Rosji Chory człowiek z rewolwerem nadal jest człowiekiem z rewolwerem. Rosja słabnie i nie jest w stanie osiągać swoich celów, ale to nie znaczy, że nie...

Szefowa brytyjskiego wywiadu ostrzega. „Ryzyko najwyższe od lat”

Keast-Butler podkreśliła również, że brytyjskie służby współpracują z wywiadami i wojskowymi, aby ograniczać rosyjskie działania wymierzone w Zachód. Chodzi m.in. o ochronę infrastruktury energetycznej i podmorskich kabli przesyłowych, przeciwdziałanie cyberatakom oraz blokowanie prób przemytu zachodnich technologii do Rosji.

Szefowa GCHQ ostrzegła jednocześnie, że świat znajduje się obecnie w wyjątkowo niebezpiecznym momencie, a ryzyko błędnej kalkulacji w relacjach międzynarodowych jest „najwyższe od lat”.