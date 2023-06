Wojna w Ukrainie. Kreml skrzętnie ukrywa rosyjskie straty na froncie

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina przyznaje, że Rosjanie podjęli ofensywę na wschodzie Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar w swoim najnowszym wpisie w kanale Telegram napisała, że Rosjanie prowadzą zakrojoną na szeroką skalę ofensywę w rejonie Łymanu i Bachmutu, na wschodniej Ukrainie.

Szacunki rosyjskich strat robione poza Rosją różnią się zaś nawet o rząd wielkości. Ukraiński sztab generalny codziennie publikuje dane ich dotyczące na podstawie meldunków z walczących oddziałów. Według Ukraińców od lutego ubiegłego roku zginęło już ponad 222 tys. rosyjskich żołnierzy. Zachodnie wywiady z kolei sądzą, że Rosja straciła od 50 do 100 tys.

W sumie nikt tak naprawdę nie wie, ilu żołnierzy już straciła rosyjska armia. Z powodu panującego chaosu nie wie tego prawdopodobnie nawet jej dowództwo. Znaczna część poległych została bowiem porzucona na polach walk. Dotyczy to przede wszystkim więźniów zwerbowanych przez Grupę Wagner.

Ale Kreml obawia się, że nawet dane podawane przez BBC mogłyby „wywołać trwogę”.

Samo Ministerstwo Obrony „zwróciło się z prośbą” do władz regionów, gdzie „strat było wyjątkowo dużo”, by nie publikowały już żadnych danych. – Pojawiła się obawa, że doprowadzą one do wzrostu niepokoju (w społeczeństwie) – wyjaśniał jeden z anonimowych urzędników. Według cząstkowych danych, jakimi dysponują dziennikarze, regiony z największymi stratami to terytoria zamieszkałe przez mniejszości etniczne: Tuwa, Chakasja, Buriacja, muzułmańskie republiki Północnego Kaukazu. Rzeczywiście, miejscowe władze zaprzestały publikowania danych o zabitych żołnierzach pochodzących z ich terenów.

– Kreml zwrócił się do władz regionalnych, by częściej publikowały pozytywne wiadomości – mówi jeden z urzędników.