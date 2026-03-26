Różnica poparcia między Tiszą a Fideszem to obecnie 23 punkty proc. (jeśli uwzględni się wyłącznie głosy wyborców, którzy wiedzą na kogo zagłosują). Jeszcze w ubiegłym miesiącu różnica między tymi partiami wynosiła 20 punktów proc. – przypomina tygodnik „HVG”.

Reklama Reklama

Wyniki najnowszego sondażu Median. Tisza – 58 proc., Fidesz – 35 proc.

Z sondażu przeprowadzonego w dniach 17–20 marca wynika, że wśród wszystkich uczestników sondażu, przy uwzględnieniu tych, którzy nie zdecydowali jeszcze o tym, czy pójdą do wyborów – partię Tisza poparło 46 proc. wyborców, zaś Fidesz 30 proc. Dla opozycyjnej Tiszy oznacza to wzrost w porównaniu do poprzedniego badania o cztery punkty procentowe, a dla Fideszu – spadek o 1 punkt procentowy.

Wśród wyborców, którzy są zdecydowani głosować, 58 proc. ankietowanych popiera partię Pétera Magyara (wzrost o 3 punkty proc.). Gdy bierze się pod uwagę tylko wyborców zdecydowanych Fidesz uzyskuje 35 proc. głosów (bez zmian).

Preferencje wyborcze na Węgrzech

Z sondażu wynika, że oprócz Fideszu i Tiszy żadna inna partia nie weszłaby do parlamentu. Skrajnie prawicowa partia Ruch Naszej Ojczyzny uzyskuje 3-4 proc. (w zależności od tego czy bierze się pod uwagę wszystkich wyborców, czy wyborców zdecydowanych). antysystemowa Partia Psa o Dwóch Ogonach zdobywa 2 proc., a centrolewicowa Koalicja Demokratyczna - zaledwie 1 proc.

Gdyby wyniki sondażu odzwierciedlały rzeczywiste rezultaty głosowania 12 kwietnia, Tisza mogłaby uzyskać większość dwóch trzecich głosów w węgierskim parlamencie.

Na trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi aż 89 proc. badanych deklaruje, że że na pewno wezmą udział w głosowaniu. Chęć głosowania wyraziło 96 proc. zwolenników Partii Tisza, 90 proc. zwolenników Fideszu i 75 proc. wyborców innych partii lub osób bezpartyjnych.

Na pytanie o wynik wyborów 47 proc. respondentów spodziewa się zwycięstwa opozycyjnej Tiszy, a 35 proc. - Fideszu. Jeszcze w styczniu proporcje były odwrotne – 44 proc. wyborców spodziewało się zwycięstwa partii rządzącego Węgrami od 2010 roku Orbána, a 39 proc. - zwycięstwa Tiszy.

Sondaż przeprowadzono między 17 a 20 marca na reprezentatywnej grupie 1 000 osób. Margines błędu wynosi 3,1 punktu proc.

Median zasłynął trafną prognozą w poprzednich wyborach na Węgrzech

Ośrodek Median prawidłowo przewidział wynik poprzednich wyborów na Węgrzech, wskazując, że Fidesz Viktora Orbána osiągnie zdecydowane zwycięstwo, mimo że niektóre sondaże wskazywały wówczas na sukces zjednoczonej opozycji.

Na czele partii Tisza stoi Péter Magyar, były członek Fideszu, były mąż minister sprawiedliwości w rządzie Orbána. Drogi Magyara i Fideszu rozeszły się w 2024 r..

Wybory parlamentarne odbędą się na Węgrzech 12 kwietnia. Z większości sondaży wynika, że wygra je opozycyjna Tisza.