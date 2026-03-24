Z naszych informacji wynika, że genezy prezydenckiej wizyty w Budapeszcie, która na długo może zaciążyć na wizerunku prezydenta, trzeba szukać jeszcze pod koniec listopada zeszłego roku. To wtedy na dzień przed planowanym spotkaniem z Viktorem Orbánem Karol Nawrocki odwołał swój przyjazd nad Dunaj. Powodem była wizyta, jaką tuż przedtem węgierski premier złożył na Kremlu.

– Węgrzy byli w szoku. Przygotowali przyjęcie w dawnej ujeżdżalni (odrestaurowany budynek w kompleksie pałacowym w Budzie) na 200 osób. Wszystko było gotowe. Ale Orbán wtedy nie skrytykował Polski. Nie chciał spalić mostów. Liczył, że spotkanie jest tylko zawieszone i w końcu do niego dojdzie. Dawał wciąż sygnały, że Polska ma wobec niego dług, który musi spłacić – mówią źródła „Rzeczpospolitej”.

Szef węgierskiej dyplomacji może dostać dożywocie za zdradę

Decyzja o wyjściu naprzeciw oczekiwaniom Orbána została podjęta nie bez udziału dyrektora ds. zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza. Ale to miało być spotkanie ekspresowe. Niejako zakamuflowane w ramach corocznych dni przyjaźni polsko-węgierskiej. Zgodnie z tym scenariuszem Nawrocki przyjechał do Budapesztu z Przemyśla, gdzie spotkał się z Sulyokiem. Zrobił to niejako z marszu. Ostateczna decyzja o tym, że pojawi się w Budapeszcie miała zapaść dopiero w piątek – twierdzą nasi rozmówcy. W sobotę ujawnił ją węgierski dziennikarz śledczy związany z portalem VSquare Szabolcs Panyi.

Program skrócono do minimum: kwiaty pod pomnikiem Józefa Bema, jeszcze raz rozmowy z prezydentem Węgier oraz spotkanie z Orbánem. Najpierw krótkie (20 minut), w cztery oczy, nawet bez tłumaczy. Potem nieco dłuższe. Bez żadnego punktu dla prasy, aby nie było okazji do niewygodnych pytań, kompromitujących zdjęć. To dlatego agenda wizyty do końca nie została umieszczona w kalendarzu aktywności prezydenta na stronie internetowej kancelarii głowy państwa. A już po spotkaniu na portalu X zamieszczono zdjęcia Nawrockiego z Sulyokiem. Te z Orbánem, który zawsze zabiera swoich gości na balkon, z którego roztacza się spektakularny widok na Budapeszt, pojawiły się już po tym, jak zaczęli je publikować Węgrzy.

Tyle że w Kancelarii Prezydenta RP nie uwzględniono okoliczności, w jakich doszło do spotkania. Na trzy tygodnie przed wyborami na Węgrzech, które, jeśli wierzyć sondażom, może wygrać demokratyczna opozycja, nastroje nad Dunajem są rozgrzane do czerwoności. Orbán jak tonący brzytwy chwyta się więc wszystkiego, co może pomóc mu utrzymać się u władzy. A ponieważ żaden z przywódców dużych krajów europejskich nie chce pojawić się w tych dniach w Budapeszcie, Nawrocki stał się prawdziwym diamentem dla Orbánowskiej propagandy. Teraz wykorzysta tę wizytę jak tylko się da.