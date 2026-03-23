„Rzecz w tym”: Orban nie tylko nie zmienił polityki wobec Rosji, ale wręcz ją zacieśnił

Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie wywołuje ogromne emocje i pytania o kierunek polskiej polityki zagranicznej. Czy ten gest dyplomatyczny to błąd o konsekwencjach dla Polski i całej Europy? O tym Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Jędrzejem Bieleckim, który relacjonuje sytuację prosto z Budapesztu.

Publikacja: 23.03.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Jędrzej Bielecki

Już na wstępie rozmowy pojawia się pytanie o sens wizyty. – Zacznę od strony Orbana. To jest na pewno dla niego bardzo duży atut – zauważa Jędrzej Bielecki, wskazując, że obecność polskiego prezydenta może zostać wykorzystana propagandowo przez węgierskie władze.

Dziennikarz podkreśla, że Nawrocki będzie jednym z nielicznych przywódców państw obecnych na Węgrzech. – I Karol Nawrocki tutaj się w tym względzie będzie bardzo wyróżniał i tam będzie z pewnością wykorzystywany przez propagandę węgierską – dodaje. W tle pozostaje symbolika relacji polsko-węgierskich, która może zostać politycznie zinterpretowana.

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki leci do Węgier. „Orbán wykorzysta to propagandowo do maksimum”

Wizyta Nawrockiego u Orbana – konsekwencje polityczne

Zdaniem Bieleckiego decyzja o spotkaniu z premierem Węgier jest poważnym błędem. – Natomiast z punktu widzenia Karola Nawrockiego moim zdaniem jest to tragiczny błąd – ocenia wprost. Podkreśla przy tym, że Wiktor Orban nie tylko nie zmienił swojej polityki wobec Rosji, ale wręcz ją zacieśnił.

W rozmowie padają mocne słowa dotyczące działań węgierskiego rządu. – To jest człowiek Kremla w Unii Europejskiej – mówi Bielecki, wskazując na blokowanie sankcji i pomocy dla Ukrainy. Jeszcze ostrzej komentuje doniesienia o przekazywaniu informacji Rosji: – No to jest po prostu zdrada.

Pojawia się również pytanie, czy Polska powinna w jakikolwiek sposób legitymizować takie działania. – W związku z tym bycie kojarzonym z takim człowiekiem w Polsce wydaje mi się fatalnym błędem polskiego prezydenta – podkreśla rozmówca.

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki uda się na Węgry
Polityka
Karol Nawrocki na odsiecz Viktorowi Orbánowi

Wybory na Węgrzech i przyszłość Europy

Kluczowym kontekstem wizyty są nadchodzące wybory parlamentarne na Węgrzech. – Stawka tych wyborów 12 kwietnia jest gigantyczna – zaznacza Bielecki. Ich wynik może wpłynąć nie tylko na przyszłość Węgier, ale i całej Europy.

Dziennikarz wskazuje, że to starcie dwóch kierunków cywilizacyjnych. – To będzie wybór między Wschodem i Zachodem dla Węgier – mówi. Zwycięstwo Orbana oznaczałoby dalsze zbliżenie z Rosją, natomiast wygrana opozycji mogłaby odwrócić ten trend.

W rozmowie pojawia się też wątek potencjalnych korzyści z wizyty. Jednak odpowiedź jest jednoznaczna. – Wiktor Orban jest pariasem Europy – stwierdza Bielecki, dodając, że jego wpływy są dziś ograniczone.

Nie brakuje również refleksji nad sytuacją gospodarczą Węgier. – Węgry mają poziom życia w tej chwili już niższy, nawet niż Rumunia – zauważa dziennikarz, wskazując na długofalowe skutki polityki Orbana.

Na koniec pada ostrzeżenie, które wykracza poza kontekst węgierski. – To jest lekcja, którą Polska powinna odrobić – mówi Bielecki. I dodaje: – jeżeli Polska wróci na tę ścieżkę węgierską, to okaże się, że to jest katastrofa dla nas wszystkich.

Powiązane

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Żywioł był na tyle silny, że zniszczył pomieszczenia o powierzchni ok. 300 mkw.
Kraj
Cztery ofiary pożaru na Ursynowie. Prokuratorskie śledztwo odpowie co wydarzyło się w trakcie remontu strzelnicy
Drzwi muzeum nie otworzą się bezpłatnie dla wszystkich przyszłych historyków sztuki
Kraj
Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie wpuści studentów za darmo. To ryzyko straty 130 mln zł
Płomienie bardzo szybko się rozprzestrzeniły, zajmując pobliski kontener na śmieci oraz budynek strz
Kraj
Tragiczny pożar na Ursynowie. Cztery ofiary śmiertelne przy ulicy Migdałowej
Stołeczna radna wnioskuje do prezydenta o ostrzejsze egzekwowanie kar za niesprzątanie po psach
przestrzeń miejska
Warszawa na „polu minowym”. Czas na surowsze karanie właścicieli psów?
Mazowiecki Ośrodek Leczenia Uzależnień ma stać się sercem systemu terapeutycznego w regionie. Projek
Kraj
Radni KO chcą budowy nowego ośrodka dla uzależnionych w Warszawie. Wskazano lokalizację
Pogoda na Wielkanoc w najnowszych prognozach IMGW nie wygląda optymistycznie
Kraj
Pogoda na Wielkanoc może zaskoczyć. Synoptycy mają złe wieści
Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, Estera Flieger, dziennikarka i pu
Kraj
„Rzecz w tym”: Polexit jako broń polityczna. Czy Polska niechcący wypadnie z Unii?

26 min. 16 sek.

