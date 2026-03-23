„Rzecz w tym”: Orban nie tylko nie zmienił polityki wobec Rosji, ale wręcz ją zacieśnił

Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie wywołuje ogromne emocje i pytania o kierunek polskiej polityki zagranicznej. Czy ten gest dyplomatyczny to błąd o konsekwencjach dla Polski i całej Europy? O tym Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Jędrzejem Bieleckim, który relacjonuje sytuację prosto z Budapesztu.

Już na wstępie rozmowy pojawia się pytanie o sens wizyty. – Zacznę od strony Orbana. To jest na pewno dla niego bardzo duży atut – zauważa Jędrzej Bielecki, wskazując, że obecność polskiego prezydenta może zostać wykorzystana propagandowo przez węgierskie władze.

Dziennikarz podkreśla, że Nawrocki będzie jednym z nielicznych przywódców państw obecnych na Węgrzech. – I Karol Nawrocki tutaj się w tym względzie będzie bardzo wyróżniał i tam będzie z pewnością wykorzystywany przez propagandę węgierską – dodaje. W tle pozostaje symbolika relacji polsko-węgierskich, która może zostać politycznie zinterpretowana.

Wizyta Nawrockiego u Orbana – konsekwencje polityczne

Zdaniem Bieleckiego decyzja o spotkaniu z premierem Węgier jest poważnym błędem. – Natomiast z punktu widzenia Karola Nawrockiego moim zdaniem jest to tragiczny błąd – ocenia wprost. Podkreśla przy tym, że Wiktor Orban nie tylko nie zmienił swojej polityki wobec Rosji, ale wręcz ją zacieśnił.

W rozmowie padają mocne słowa dotyczące działań węgierskiego rządu. – To jest człowiek Kremla w Unii Europejskiej – mówi Bielecki, wskazując na blokowanie sankcji i pomocy dla Ukrainy. Jeszcze ostrzej komentuje doniesienia o przekazywaniu informacji Rosji: – No to jest po prostu zdrada.