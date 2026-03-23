21 min. 24 sek.
Już na wstępie rozmowy pojawia się pytanie o sens wizyty. – Zacznę od strony Orbana. To jest na pewno dla niego bardzo duży atut – zauważa Jędrzej Bielecki, wskazując, że obecność polskiego prezydenta może zostać wykorzystana propagandowo przez węgierskie władze.
Dziennikarz podkreśla, że Nawrocki będzie jednym z nielicznych przywódców państw obecnych na Węgrzech. – I Karol Nawrocki tutaj się w tym względzie będzie bardzo wyróżniał i tam będzie z pewnością wykorzystywany przez propagandę węgierską – dodaje. W tle pozostaje symbolika relacji polsko-węgierskich, która może zostać politycznie zinterpretowana.
Nie we wszystkim się zgadzamy - mówił Karol Nawrocki, który spotkał się z prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem w Przemyślu, w związku z obchodami d...
Zdaniem Bieleckiego decyzja o spotkaniu z premierem Węgier jest poważnym błędem. – Natomiast z punktu widzenia Karola Nawrockiego moim zdaniem jest to tragiczny błąd – ocenia wprost. Podkreśla przy tym, że Wiktor Orban nie tylko nie zmienił swojej polityki wobec Rosji, ale wręcz ją zacieśnił.
W rozmowie padają mocne słowa dotyczące działań węgierskiego rządu. – To jest człowiek Kremla w Unii Europejskiej – mówi Bielecki, wskazując na blokowanie sankcji i pomocy dla Ukrainy. Jeszcze ostrzej komentuje doniesienia o przekazywaniu informacji Rosji: – No to jest po prostu zdrada.
Pojawia się również pytanie, czy Polska powinna w jakikolwiek sposób legitymizować takie działania. – W związku z tym bycie kojarzonym z takim człowiekiem w Polsce wydaje mi się fatalnym błędem polskiego prezydenta – podkreśla rozmówca.
Na trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi, które może przegrać rządzący Fidesz, prezydent RP przyjedzie w poniedziałek do Budapesztu.
Kluczowym kontekstem wizyty są nadchodzące wybory parlamentarne na Węgrzech. – Stawka tych wyborów 12 kwietnia jest gigantyczna – zaznacza Bielecki. Ich wynik może wpłynąć nie tylko na przyszłość Węgier, ale i całej Europy.
Dziennikarz wskazuje, że to starcie dwóch kierunków cywilizacyjnych. – To będzie wybór między Wschodem i Zachodem dla Węgier – mówi. Zwycięstwo Orbana oznaczałoby dalsze zbliżenie z Rosją, natomiast wygrana opozycji mogłaby odwrócić ten trend.
W rozmowie pojawia się też wątek potencjalnych korzyści z wizyty. Jednak odpowiedź jest jednoznaczna. – Wiktor Orban jest pariasem Europy – stwierdza Bielecki, dodając, że jego wpływy są dziś ograniczone.
Nie brakuje również refleksji nad sytuacją gospodarczą Węgier. – Węgry mają poziom życia w tej chwili już niższy, nawet niż Rumunia – zauważa dziennikarz, wskazując na długofalowe skutki polityki Orbana.
Na koniec pada ostrzeżenie, które wykracza poza kontekst węgierski. – To jest lekcja, którą Polska powinna odrobić – mówi Bielecki. I dodaje: – jeżeli Polska wróci na tę ścieżkę węgierską, to okaże się, że to jest katastrofa dla nas wszystkich.
