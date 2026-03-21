Prezydent Karol Nawrocki uda się na Węgry
O wizycie głowy państwa pierwszy poinformował dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi, związany z węgierskim portalem VSquare. Informację potwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Sprecyzował on, że w poniedziałek Karol Nawrocki najpierw spotka się w Przemyślu z przebywającym z wizytą w Polsce prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem. Po południu obaj polecą do Budapesztu, gdzie Nawrocki spotka się też z premierem Węgier Viktorem Orbánem.
Tego samego dnia w węgierskiej stolicy odbędzie się tzw. Marsz Patriotów z udziałem przywódców ugrupowań skrajnej prawicy, spośród których wielu nie ukrywa sympatii do Rosji. Będzie wśród nich m.in. faktyczna liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, szef postfrankistowskiego Vox Santiago Abascal, lider skrajnie prawicowej austriackiej Partii Wolności czy przywódca holenderskiej Partii Wolności Geert Wilders.
Czytaj więcej
Za prezydentów Leonida Kuczmy i Aleksandra Kwaśniewskiego znaleźliśmy wspólny język z Polską. Z Węgrami tego się nie udało zrobić
Zapowiedź wizyty prezydenta na Węgrzech skomentował w sobotę w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. „Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina” – napisał w serwisie X przewodniczący Koalicji Europejskiej.
Na wpis szefa rządu zareagował Marcin Przydacz. „Gdyby Donald Tusk nie kłamał, nie byłbym Donaldem Tuskiem” – napisał na X, podkreślając, że „prezydent Nawrocki nie planuje udziału w żadnym tego typu spotkaniu”.
Szef BPM zaznaczył, że w poniedziałek 23 marca odbywają się Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w związku z czym w Przemyślu dojdzie do spotkania prezydentów Polski oraz Węgier, a także do „kontynuacji rozmów pomiędzy prezydentami Nawrockim i Sulyokiem w Budapeszcie oraz do spotkania z premierem Węgier”.„Usuń twitta, a najlepiej konto” – zwrócił się do Tuska Przydacz.
W innym wpisie, opatrzonym fotografiami m.in. Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego, prezydencki minister zauważył, że Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej to tradycja, którą od 2007 r. realizowali wszyscy polscy prezydenci.
Szabolcs Panyi niedawno ujawnił, że także Rosja podjęła konkretne działa, aby wesprzeć Orbána. W tym celu, jego zdaniem, Moskwa rozpoczęła operację dywersji na Węgrzech. Ma być podobna do tej, jaką Kreml wdrożył w trakcie ubiegłorocznych wyborów w Mołdawii, tylko tym razem skuteczna. Z kolei zdaniem „Washington Post” rosyjski wywiad miał zaproponować przeprowadzenie fałszywego zamachu na Orbána, aby poprawić notowania jego ugrupowania.
Węgierski premier w czwartek po raz kolejny zablokował na szczycie w Brukseli pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 90 mld euro. Ma on żywotne znaczenie dla Kijowa. Orbán regularnie odwiedza Putina na Kremlu, mimo zbrodniczej wojny, jaką ten prowadzi w Ukrainie.
Czytaj więcej
Viktor Orbán jest silnym przywódcą, który pokazał całemu światu, co jest możliwe, gdy broni się swoich granic, kultury, dziedzictwa, suwerenności
– Orbán zbudował na Węgrzech bezprecedensowy system korupcyjny, który doprowadził do niezwykłego zubożenia kraju – mówi „Rz” szef biura budapesztańskiego Transparency International Martin Jozsef Peter. Jego zdaniem to część szerszego procesu konstrukcji ustroju autorytarnego i podważenia demokracji.
W sobotę w konferencji ugrupowań twardej prawicy CPAC w Budapeszcie wziął udział były premier i poseł PiS Mateusz Morawiecki.
W najbliższym czasie w „Rzeczpospolitej”ukaże się obszerny tekst o wsparciu liderów skrajnej prawicy dla Orbána i wizycie prezydenta RP w Budapeszcie.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Resort obrony złożył zamówienie na 2 tys. przytulanek – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Podobny zakup za rządó...
Prezydent Karol Nawrocki w piątek 27 kwietnia wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Ma wziąć udział w kongresie C...
W Warszawie rusza zjazd krajowy oraz kongres Polski 2050 Szymona Hołowni. Na kongresie ogłoszono, że partia zmie...
