O wizycie głowy państwa pierwszy poinformował dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi, związany z węgierskim portalem VSquare. Informację potwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Sprecyzował on, że w poniedziałek Karol Nawrocki najpierw spotka się w Przemyślu z przebywającym z wizytą w Polsce prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem. Po południu obaj polecą do Budapesztu, gdzie Nawrocki spotka się też z premierem Węgier Viktorem Orbánem.

Tego samego dnia w węgierskiej stolicy odbędzie się tzw. Marsz Patriotów z udziałem przywódców ugrupowań skrajnej prawicy, spośród których wielu nie ukrywa sympatii do Rosji. Będzie wśród nich m.in. faktyczna liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, szef postfrankistowskiego Vox Santiago Abascal, lider skrajnie prawicowej austriackiej Partii Wolności czy przywódca holenderskiej Partii Wolności Geert Wilders.

Donald Tusk komentuje plany prezydenta, Marcin Przydacz zarzuca premierowi kłamstwo

Zapowiedź wizyty prezydenta na Węgrzech skomentował w sobotę w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. „Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina” – napisał w serwisie X przewodniczący Koalicji Europejskiej.