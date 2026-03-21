Viktor Orbán
Gazeta podaje, że w ubiegłym miesiącu jednostka rosyjskiego wywiadu zagranicznego zaczęła bić na alarm w związku z gwałtownym spadkiem poparcia społecznego dla premiera Węgier Viktora Orbána w planowanych na kwiecień wyborach parlamentarnych.
Wewnętrzny raport rosyjskich agentów, do którego dotarł europejski wywiad, mówi o konieczności „wdrożenia strategii, która mogłaby fundamentalnie zmienić cały paradygmat kampanii wyborczej” – zorganizowania „zamachu” na Orbána.
„Taki incydent przesunie percepcję kampanii ze sfery racjonalnej, kwestii społeczno-ekonomicznych, na emocjonalną, gdzie głównymi tematami będą bezpieczeństwo i stabilność państwa oraz ochrona systemu politycznego” – wynika z raportu głównego wydziału operacji wpływu politycznego Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej, cytowanego przez „Washington Post”.
Do tej pory – przypomina gazeta – nie doszło do żadnych fizycznych ataków na Orbána. Takie plany mają jednak dowodzić, że Rosja przykłada do węgierskich wyborów dużą wagę.
Rzecznik Orbána, Zoltan Kovacs, nie odpowiedział na prośbę „Washington Post” o komentarz w sprawie raportu SWR, domniemanej ingerencji Rosji w wybory ani relacji premiera z Moskwą.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził z kolei, że ustalenia raportu są „dezinformacją”.
W ostatnich tygodniach Orbán i jego partia Fidesz coraz częściej próbowali odwrócić uwagę Węgrów od problemów gospodarczych, kierując ją na zagrożenia dla bezpieczeństwa zewnętrznego – m.in. na wstrzymanie dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń, za co Budapeszt obwiniał Ukrainę, a także rzekome groźby ze strony Kijowa pod adresem premiera.
Tymczasem węgierskiego premiera otwarcie wspiera również prezydent Donald Trump i jego administracja. „W najbliższych dniach” na Węgry wybiera się wiceprezydent USA J. D. Vance. Jak podała agencja Reutera, ma to być „misja wsparcia” przed kwietniowymi wyborami. Prezydent USA Donald Trump kilkakrotnie udzielał publicznego poparcia Orbánowi.
„Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 r. i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orbán to prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA. Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier – NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!” – napisał w lutym prezydent USA w jednym ze swoich wpisów na platformie społecznościowej Truth Social.
Orbána wsparł również podczas lutowej wizyty w Budapeszcie sekretarz stanu USA Marco Rubio.
Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara wygrywa z Fideszem premiera Orbána w większości niezależnych sondaży – w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.
Preferencje wyborcze na Węgrzec
