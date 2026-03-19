Reuters, powołując się na źródła znające plany wiceprezydenta, podaje, że do wizyty ma dojść w „nadchodzących dniach”, choć – jak zastrzega źródło – plany te mogą ulec zmianie w związku z trwającą wojną z Iranem.

Prezydent USA Donald Trump kilkakrotnie udzielał publicznego poparcia Orbánowi. Zrobił to również podczas lutowej wizyty w Budapeszcie sekretarz stanu Marco Rubio.

Według Donalda Trumpa Viktor Orbán to „wojownik i zwycięzca”

„Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 r. i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orbán to prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA. Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier – NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!” – napisał w lutym prezydent w jednym z wpisów na platformie społecznościowej Truth Social.

Prezydent USA dodał we wpisie, że relacje Waszyngtonu z Budapesztem osiągnęły „nowe szczyty” i zapatruje się na dalszą współpracę z Orbánem jako szefem rządu.