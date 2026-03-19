J. D. Vance wybiera się na Węgry z misją wsparcia dla Viktora Orbána

Wiceprezydent USA J.D. Vance zamierza odwiedzić Węgry w najbliższych dniach, by zamanifestować poparcie dla premiera Viktora Orbána przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi - informuje agencja Reutera.

Publikacja: 19.03.2026 09:57

J.D. Vance

J.D. Vance

Foto: Kent Nishimura/Pool via Reuters

Bartosz Lewicki

Reuters, powołując się na źródła znające plany wiceprezydenta, podaje, że do wizyty ma dojść w „nadchodzących dniach”, choć – jak zastrzega źródło – plany te mogą ulec zmianie w związku z trwającą wojną z Iranem.

Prezydent USA Donald Trump kilkakrotnie udzielał publicznego poparcia Orbánowi. Zrobił to również podczas lutowej wizyty w Budapeszcie sekretarz stanu Marco Rubio.

Według Donalda Trumpa Viktor Orbán to „wojownik i zwycięzca” 

„Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 r. i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orbán to prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA. Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier – NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!” – napisał w lutym prezydent w jednym z wpisów na platformie społecznościowej Truth Social.

Prezydent USA dodał we wpisie, że relacje Waszyngtonu z Budapesztem osiągnęły „nowe szczyty” i zapatruje się na dalszą współpracę z Orbánem jako szefem rządu. 

„Orbán nie ma alternatywy”

Donald Trump wielokrotnie krytykował kraje europejskie w związku z nabywaniem rosyjskiej ropy naftowej i gazu, jednak wykazywał zrozumienie dla odmowy uniezależnienia się od dostaw z Rosji przez Budapeszt, twierdząc, że Orbán nie ma alternatywy.

Poparcie dla Orbána budzi niepokój wśród części konserwatywnych polityków w Kongresie ze względu na otwartość Węgier na wpływy i inwestycje z Chin.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Wyniki sondaży sugerują, że po raz pierwszy od 2010 r. jego partia Fidesz może stracić władzę.

