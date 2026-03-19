J.D. Vance
Reuters, powołując się na źródła znające plany wiceprezydenta, podaje, że do wizyty ma dojść w „nadchodzących dniach”, choć – jak zastrzega źródło – plany te mogą ulec zmianie w związku z trwającą wojną z Iranem.
Prezydent USA Donald Trump kilkakrotnie udzielał publicznego poparcia Orbánowi. Zrobił to również podczas lutowej wizyty w Budapeszcie sekretarz stanu Marco Rubio.
„Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 r. i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orbán to prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA. Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier – NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!” – napisał w lutym prezydent w jednym z wpisów na platformie społecznościowej Truth Social.
Prezydent USA dodał we wpisie, że relacje Waszyngtonu z Budapesztem osiągnęły „nowe szczyty” i zapatruje się na dalszą współpracę z Orbánem jako szefem rządu.
Donald Trump wielokrotnie krytykował kraje europejskie w związku z nabywaniem rosyjskiej ropy naftowej i gazu, jednak wykazywał zrozumienie dla odmowy uniezależnienia się od dostaw z Rosji przez Budapeszt, twierdząc, że Orbán nie ma alternatywy.
Czytaj więcej
Poparcie dla Orbána budzi niepokój wśród części konserwatywnych polityków w Kongresie ze względu na otwartość Węgier na wpływy i inwestycje z Chin.
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Wyniki sondaży sugerują, że po raz pierwszy od 2010 r. jego partia Fidesz może stracić władzę.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas